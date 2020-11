Pascal Olmeta se paie Dimitri Payet

Vivement critiqués après leur 12e défaite consécutive en Ligue des Champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille accusent le coup après cette nouvelle humiliation sur la pelouse de Porto mardi soir (3-0). De nombreux anciens footballeurs et entraîneurs n’ont d’ailleurs pas mâché leurs mots lorsqu’il fallait décrire la prestation des hommes d’André Villas Boas. Ce que n’a pas manqué de faire un ancien gardien de la maison phocéenne qui n'y est pas allé par quatre chemins. En effet, au cours d’un entretien accordé à la Provence ce jeudi, Pascal Olmeta a admis avoir été gêné par la prestation olympienne.

«Je me suis fait chier, j’ai arrêté avant la fin. Ce n’est pas possible ! Voir ces matches me donne mal au ventre. L’OM, c’est l’Europe, on n’est pas à Guingamp ! On est pareil avec Meco (Eric Di Meco, ndlr), on aime ce club donc on critique», se justifie l’ancien gardien corse. «J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS Monaco, et j’ai senti sa déception quand Dimitri a raté le penalty. Ça m'a touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club », s’est ainsi insurgé le joueur passé à l’OM de 1990 à 1993.