Un club inattendu fait les yeux doux à Sidiki Chérif

Sidiki Chérif est sous le feu des projecteurs. Et peut-être même sous ceux d’Hollywood… Courtisé par Crystal Palace, l’attaquant d’Angers sait qu’il a de grandes chances de découvrir un nouveau club d’ici la fermeture du mercato hivernal, le lundi 2 février. Le SCO a acté un possible départ, si le prix réclamé est atteint, au moins 25 M€. Chose que Crystal Palace se refuse à faire pour l’instant.

Selon nos informations, le club anglais a proposé un prêt payant de 4 millions avec une option d’achat de 12 millions d’euros ainsi que des bonus. Refusé par Angers, qui selon Skysports, est prêt à faire des efforts, mais pas à descendre aussi bas. Confronté au dossier Jean-Philippe Mateta, pour lequel le raisonnement est similaire, le club londonien ne désespère pas de recruter le jeune Français, âgé de 19 ans. Mais voilà qu’une concurrence plutôt inattendue vient d’entrer en scène.

Wrexham a ouvert les négociations pour Chérif

Et voilà pourquoi nous vous parlions d’Hollywood, puisqu’il s’agit de Wrexham, le club gallois détenu par les deux acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney depuis 2020. Le parcours réalisé depuis est remarquable, et le plus ancien club gallois de l’histoire du football anglais se trouve désormais en Championship, la deuxième division anglaise. Actuellement 9e sur 24, ce qui est une belle performance pour un promu, Wrexham continue son développement et compte sur ce mercato hivernal pour se renforcer.

Selon Skysports, le club gallois aurait entamé des discussions avec le club français afin d’étudier les conditions d’un transfert du joueur de 19 ans. Un pas en arrière pour Sidiki Chérif ? Pas forcément puisque l’ambition à moyen terme de Wrexham est d’accéder à la Premier League, et sa renommée franchit les frontières grâce au documentaire «Welcome to Wrexham», diffusé sur FX, qui lui assure une popularité grandissante à travers le monde. Pour l’instant, le plus gros transfert de Wrexham était Nathan Broadhead, recruté l’été dernier pour 9 M€. Sidiki Chérif pourrait largement battre le record.