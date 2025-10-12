Coupe de France : les résultats complets du 5e tour

Le 5e tour de la Coupe de France a démarré entre ce vendredi 10 et ce dimanche 12 octobre et a déjà donné lieu à quelques surprises. L’exploit majeur est intervenu ce samedi soir dans le sud de la France, où l’Avenir Castries (D3) a créé la sensation en éliminant l’AS Frontignan (R1) aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Cinq divisions séparaient les deux clubs, un gouffre rarement comblé à ce stade. Ce succès héroïque offre à Castries une qualification historique pour le 6e tour et un moment de gloire inoubliable pour le petit club héraultais.

Non loin de là, le Sporting Nord Isère (R2) a, lui aussi, déjoué tous les pronostics en écartant Villefranche (National) après un match solide et une séance de tirs au but victorieuse (0-0, 6-5 tab). Les amateurs isérois ont résisté avec courage face à un adversaire de quatre divisions supérieures. D’autres formations de R2 ont également brillé : L’Étrat La Tour, CS Neuvillois et AS Contres ont chacun sorti une équipe de National 2, confirmant la domination des clubs amateurs lors de ce 5e tour.

Rouen et Valenciennes éliminés, Bordeaux qualifié

Les performances inattendues ont continué tout au long du week-end. Seauve Sports (R3) a surclassé Moulins Yzeure (N3) (2-0), tandis que le FC Seveux Motey (D2) a éliminé AS Beaune (R2) (2-1), preuve que la hiérarchie ne résiste pas toujours à la ferveur des petits poucets. Parmi les grosses déceptions, Rouen (National) a chuté sur la pelouse d’Alençon (N3) (1-0) et Valenciennes (L2) a été surpris par IC Croix (N3) aux tirs au but (1-1, 4-3 tab).

Dans un tour riche en rebondissements, Versailles (National) et GOAL FC (National 2) quittent la compétition plus tôt que prévu, balayés par la fougue des amateurs. Les Franciliens ont été battus à Ivry (N3) (1-0), pendant que le club de la banlieue lyonnaise a été tenu en échec avant de s’incliner aux tirs aux buts contre L’Etrat La Tour Sportif (R2) (2-2, 6-5 tab). Bordeaux, en revanche, a assuré sa qualification sans trembler contre le Tulle Football Corrèze (R2) (1-0).

Les résultats complets du 5e tour de Coupe de France :

Ligue Normandie :

Avant Garde Caen (R1) 1-2 SM Caen (National)

Grand Quevilly FC (R1) 0-3 FAC Alizay (R2)

CS Villedieu (R3) 1–2 Quevilly Rouen Métropole (National)

FUSC Bois-Guillaume (R2) 1–7 SU Dives Cabourg (N3)

US Alençonnaise (N3) 1–0 FC Rouen 1899 (National)

1–0 FC Rouen 1899 (National) US Fécamp (R2) 0–3 Le Havre Caucriauville Sportif (N3)

RC Pacy Menilles (R1) 0–4 FC Dieppe (N2)

Évreux FC 27 (R1) 4–1 ESM Gonfreville-l’Orcher (R1)

4–1 ESM Gonfreville-l’Orcher (R1) AS Coutançaise (R2) 2–0 CA Lisieux (R1)

2–0 CA Lisieux (R1) AS Cherbourg (R1) 2–5 US Avranches MSM (N2)

Olympique Pavillais (R2) 1–5 ASPTT Caen (R1)

AS Andrésienne (R3) 1–1 (4-5 tab) SPN Vernon (R2)

FC Saint-Lô Manche (R1) 3–0 AL Deville Maromme (R2)

3–0 AL Deville Maromme (R2) FC Val de Risle (D1) 0–3 Bayeux FC (R1)

Agneaux FC (R2) 0–5 US Granville (N2)

ASL Chemin Vert Caen (R3) 3–4 Yvetot AC (R1)

FC Equeurdreville-Hainneville (R2) 1–2 Caen Maladrerie OS (R1)

CS Carentanais (R2) 2–3 CMS Oissel (N3)

Ligue Pays de la Loire :

FC Laurentains Land. (D2) 0-7 Les Herbiers VF (N2)

Guérande Madeleine (R2) 2-2 (3-4 tab) Guérande Saint-Aubin (R3)

Saumur OFC (N2) 1-4 Challans FC (N3)

Chantonnay Pays Foot (R3) 3-4 AS Le Mans Villaret (R1)

AS Seiches-Marca (R3) 0-3 ANC. Château-Gontier (R1)

AS Veillevigne La P. (R3) 1-1 (7-6 tab) Derval SCNA (R2)

1-1 (7-6 tab) Derval SCNA (R2) ES Blain (R2) 2-2 (5-3 tab) JS Coulaines (R1)

2-2 (5-3 tab) JS Coulaines (R1) La Chap. Des Marais (R2) 2-2 (4-5 tab) France d’Aizenay (R1)

SO Cholet (R2) 0-0 (16-17 tab) Vendée Fontenay Foot (N3)

FC Les Essarts BM (R2) 2-2 (3-5 tab) Le Cellier/Mauves (R3)

ESO La Roche sur Yon (R1) 1-1 (4-2 tab) AS St-P. Montrevault (R2)

1-1 (4-2 tab) AS St-P. Montrevault (R2) SA Beaumont (R2) 2-0 AC Nort sur Erdre (R2)

2-0 AC Nort sur Erdre (R2) Le Mans Gazelec (R3) 2-2 (6-5 tab) Elan Gorges (R2)

2-2 (6-5 tab) Elan Gorges (R2) La Roche VF (N2) 5-1 US St Phil. De GD Lieu (N3)

5-1 US St Phil. De GD Lieu (N3) Orée SCOL (R2) 0-5 Les Sables VF (N3)

Pornic Foot (R2) 1-1 SC Beaucouzé (R1) (9 tab à 10)

Le Fuilet-Chaussaire (D1) 5-2 Laigné Saint-Gervais CO (D2)

5-2 Laigné Saint-Gervais CO (D2) ASO Montenay (R3) 0-5 AS La Châtaigneraie (N3)

FCPB L’Hermenault (R3) 0-4 La Baule/Le Pouliguen (R1)

ES Moncé en Belin (R3) 1-4 Sablé FC (R1)

CA Evron (R3) 1-0 Angers NDC (R2)

1-0 Angers NDC (R2) Orvault SF (R1) 2-1 FC Pouzaugues-Bocage (R1)

Ligue Corse :

FC Borgo (N2) 0–2 FC Balagne (N3)

AS Ghisonaccia Prunelli (R2) 0–3 USC Corte (R1)

AS Porto Vecchio (R1) 0-0 (2-4 tab) AS Furiani Agliani (N2)

Gallia Club Lucciana (N3) 3-3 (2-4 tab) Gazélec FC Ajaccio (N3)

Ligue Méditerranée :

Hyères FC (N2) 0-1 Istres FC (N2)

AC Vedène Le Pontet (R1) 2-2 (1-3 tab) ES Fosséenne (N3)

EM Les Angles Football (R3) 1-3 USR Pertuis (R2)

US Valbonne Sophia-Antipolis (D2) 3-6 Carnoux FC (N3)

AS Gémenos (R1) 2-4 Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N2)

US Moyenne Durance (R3) 1-4 SC Aubagne Air Bel (National)

US Cap-d’Ail Football (D1) 0-5 AS Cannes (N2)

SC Draguignan (D1) 2-3 FC Avignon (R2)

UA Valettoise (R2) 1-1 (5-3 tab) Stade Marseillais Université Club (R2)

1-1 (5-3 tab) Stade Marseillais Université Club (R2) AS Martigues Sud (R2) 0-0 (1-3 tab) RC Grasse (N2)

Ligue Bretagne :

Stade Pleyben (D1) 0-4 Kériolets Pluvigner (R1)

Ploërmel FC (R1) 1-1 (4-5 tab) US Fougères (N3)

Saint-Colomban Locminé (N2) 1–0 Paotred Dispount Ergué-Gabéric (N3)

1–0 Paotred Dispount Ergué-Gabéric (N3) US Montagnarde (R1) 1-1 (1-4 tab) US Concarneau (National)

Stade Pontivy (R1) 0-1 Vannes OC (N3)

AS Saint-Jacques-de-la-Lande (R1) 0-2 Stade Briochin (National)

US Liffré (R1) 2-1 Stade Castelbourgeois (R1)

2-1 Stade Castelbourgeois (R1) Rostrenen FC (R3) 0–5 AG Plouvorn (R1)

US Plouigneau (D1) 0-3 US Cléder (D1)

FC Pen-Hir Camaret-sur-Mer (R3) 2-0 Plonéour FC (D1)

2-0 Plonéour FC (D1) AS Plouvien (R2) 2-0 En Avant Scaër (R2)

2-0 En Avant Scaër (R2) Séné FC (R1) 0-3 Stade Plabennecois Football (R1)

GDR Guipavas (R2) 0-2 GSI Pontivy (N3)

DC Carhaix-Plouguer (R3) 3-1 VGA Bohars (R3)

3-1 VGA Bohars (R3) En Avant Saint-Renan (R1) 0-0 (9-8 tab) Plougastel FC (R1)

0-0 (9-8 tab) Plougastel FC (R1) Hermine Concarneau (R3) 1-3 CEP Lorient (R1)

Baud FC (R3) 0-3 La Saint-Pierre de Milizac (N3)

RC Dinan (R3) 0-6 CPB Bréquigny Rennes (R1)

CS Plédran (R3) 4-0 ES Saint-Agathon (D1)

4-0 ES Saint-Agathon (D1) Plaintel Sport Football (R2) 0-0 (1-3 tab) Les Bleuets Le Pertre Brielles (R3)

FC La Chapelle-Montgermont (D1) 0-2 AS Vitré (N3)

Stade Pleudihennais (R3) 2-2 (2-3 tab) Loudéac OSC (R2)

Les Moutons Blanc Noyal Pontivy (R3) 0-5 AS Vignoc Hédé Guipel (R1)

Muzillac OS (R3) 1-3 US Saint-Malo (N2)

Les Enfants de Guer (R3) 0-4 AS Ginglin-Cesson Saint-Brieuc (R1)

FC Saint-Aubin-d’Aubigné (R2) 0-4 Dinan Léhon FC (N2)

ES Saint-Cast-le-Guildo (D1) 2-2 (5-4 tab) Cadets Bains-sur-Oust (R1)

2-2 (5-4 tab) Cadets Bains-sur-Oust (R1) FC Dinard (R2) 0-1 FC Breteil Talensac (R2)

US Château-Malo (R3) 0–0 (4-3 tab) FC Guichen (R2)

0–0 (4-3 tab) FC Guichen (R2) Stade Quimperlois (R3) 3–0 ES Mignonne Irvillac (R3)

Ligue Nouvelle-Aquitaine :

FC Avenir 79 (R2) 1–2 ASM Nieul-sur-Mer (R3)

AC Paizay-le-Sec (D3) 0–3 Stade Poitevin FC (N2)

US Chasseneuil 16 (D2) 4–2 SC Thouarsais (R3)

4–2 SC Thouarsais (R3) AS Mignaloux Beauvoir (R3) 0–5 US Chauvigny (N3)

UES Montmorillon (R2) 2–2 (4-2 t.a.b) La Ligugéenne Football (R2)

2–2 (4-2 t.a.b) La Ligugéenne Football (R2) Avenir Sportif Gouzon (R2) 0–0 (5-4 t.a.b) SO Châtellerault (N3)

0–0 (5-4 t.a.b) SO Châtellerault (N3) Aytré Etoile Maritime FC (R2) 2–0 FC Chauray (N2)

2–0 FC Chauray (N2) Rochefort FC (R1) 4–5 Périgny FC (R1)

CA Neuville-de-Poitou (R1) 1–0 FC Tardoire La Roche-Rivières (R2)

1–0 FC Tardoire La Roche-Rivières (R2) Thouars Foot 79 (R1) 2–1 FC Nueillaubiers (R1)

2–1 FC Nueillaubiers (R1) USA Condat-sur-Vienne (D3) 1–2 Saint-Médard-en-Jalles FC (R1)

Saint-Hilaire FC (D3) 1–5 OFC Ruelle (R3)

Olympique Larche La Feuillade Mansac (D2) 1–1 (6-5 tab) FC Rive Droite 33 (R3)

1–1 (6-5 tab) FC Rive Droite 33 (R3) AS Neuvic Saint-Léon (D1) 1–3 ES Boulazac (R1)

FC Mascaret (R3) 0–1 CS Feytiat (R1)

FC Jonzac Saint-Germain (R3) 0–7 Angoulême Charente FC (N2)

ES de Linars (R3) 1–2 Limoges Football (R1)

JA Isle (R2) 1–2 US Bouscataise (R2)

Tulle Football Corrèze (R2) 0–1 FC Girondins de Bordeaux (N2)

AS Jugeals Noailles (R2) 1–2 Trélissac APFC (R1)

Biscarrosse Olympique FC (R2) 1–2 Seignosse Cap-Breton Soustons FC (R2)

SC Cadaujac (R3) 0–5 Aviron Bayonnais Football (N2)

Stade Montois (R2) 1–2 SA Mérignac (R1)

Targon Soulignac FC (R3) 2–1 Les Croisés de Saint-André Bayonne (R2)

2–1 Les Croisés de Saint-André Bayonne (R2) Stade Pessacais UC (D1) 2–0 Union Saint-Bruno Football Bordeaux (R2)

2–0 Union Saint-Bruno Football Bordeaux (R2) ASU Saint-Jean Bordeaux (D1) 3–2 FC Chalosse (D2)

3–2 FC Chalosse (D2) Jeunesse Villenavaise (R1) 0–4 FC Bassin Arcachon (N3)

Saint-Paul-lès-Dax Sports (R1) 0–0 (0-3 tab) FC Marmande 47 (R1)

E Boé Bon-Encontre (R1) 3–3 (4-3 t.a.b) US Lège-Cap-Ferret (N3)

3–3 (4-3 t.a.b) US Lège-Cap-Ferret (N3) AS Mazères Uzos Rontignon (R1) 2–2 (4-2 tab) Arin Luzien (R1)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

AS Montferrandaise (R3) 0-2 Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

AS Varennoise (D1) 0–2 AAM Lapalisse (R2)

FC Saint-Etienne (D1) 0–0 (4-3 tab) AS Dompieroise (R3)

0–0 (4-3 tab) AS Dompieroise (R3) US Vic-le-Comte (R3) 1–0 AS Clermont-Ferrand Saint Jacques Foot (R3)

1–0 AS Clermont-Ferrand Saint Jacques Foot (R3) AG Sigolenoise (D1) 0–0 (3-4 tab) US Murataise (R3)

Seauve Sports (R3) 2–0 Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne (N3)

2–0 Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne (N3) Lempdes Sport Football (R3) 0–0 (2-3 tab) FC Cournon-d’Auvergne (R2)

Entente Nord Lozère (R2) 7-1 Ambert Livradois Sud FC (R3)

7-1 Ambert Livradois Sud FC (R3) AS Espinat Football (R3) 0–2 Le Puy Foot 43 (National)

US Blavozy (R1) 4–0 US Beaumontoise (R2)

4–0 US Beaumontoise (R2) FC Haut d’Allier (D2) 0–6 FC Chamalières (N3)

US Brioude (R2) 0–1 Olympique St Julien-Chapteuil (R3)

Sauveteurs Brivois (R2) 0–4 Hauts Lyonnais (N3)

Sud Azergues Foot (D2) 0–2 FC Saint-Paul-en-Jarez (R2)

ES Revermontoise (R3) 3–0 US Divonnaise (R3)

3–0 US Divonnaise (R3) CS Neuvillois (R2) 1-1 (3-2 tab) FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N2)

1-1 (3-2 tab) FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N2) CA Saint-Jean-de-Maurienne (D2) 1–2 ES Meythet (D3)

Thonon Evian Grand Genève F.C. (N3) 2–0 Entente Crest Aouste (R1)

2–0 Entente Crest Aouste (R1) Pays de Gex FC (D2) 1–1 (1-4 tab) AS de Montréal-la Cluse Football (R3)

FC Cote Saint André (R3) 0–2 Olympique de Valence (R1)

AS Guereins Genouilieux (D1) 4–2 Aix-les-Bains FC (R2)

4–2 Aix-les-Bains FC (R2) FC Cluses Scionzier (R3) 1–4 SS Allinges (D1)

FC Allobroges Asafia Grenoble (R2) 1–4 Bourg-Péronnas (National)

Roannais Foot 42 (R2) 0–6 GFA Rumilly Vallières (N2)

US du Val D’ay (D3) 1–1 (2-4 tab) FC Charvieu Chavagneux (D1)

L’Etrat La Tour Sportif (R2) 2-2 (6-5 tab) GOAL FC (N2)

2-2 (6-5 tab) GOAL FC (N2) SC Sury le Comtal (D4) 2–5 Atom’Sports Football Pierrelatte (R3)

AS Veore Montoison (D1) 2–3 AS Savignieux Montbrison (R3)

Saint-Galmier Chambœuf Sports (R3) 0–1 FC Saint Cyr-au-Mont d’Or Collonges-au-Mont d’Or (R1)

FC Bourgoin Jallieu (N3) 1–2 US Feurs (N3)

Olympique de Rillieux-la-Pape (R3) 4–0 ES du Rachais (R2)

4–0 ES du Rachais (R2) JSTO Givors (R3) 3–4 AS Chavanay (R1)

Domtac FC (R3) 1–1 (3-4 tab) AC Seyssinet-Pariset (N3)

AS Sud Ardèche Football (R2) 0–1 AS Saint-Priest (N2)

Sporting Nord Isère (R2) 0-0 (6-5 tab) FC Villefranche Beaujolais (National)

0-0 (6-5 tab) FC Villefranche Beaujolais (National) US Davezieux Vivalon (R3) 3–4 FC Rhone Vallées (R1)

US Ecotay Moingt (R3) 1–0 MOS3R FC (R2)

1–0 MOS3R FC (R2) US Annecy le Vieux (R2) 0–1 Lyon La Duchère (N3)

FC Dombes Bresse (R3) 1-1 (5-6 tab) ES Drumettaz Moux (R3)

FC Bressans (D1) 3–2 AS Sillingy (D1)

Ligue Hauts-de-France :

US Breteuil (R2) 0–1 C Montigny-en-Gohelle (R1)

US Laon (R1) 1–2 US Chantilly (N2)

JS Ecourt Saint-Quentin (R3) 1–3 Saint-Amand FC (R1)

US Gouvieux (R2) 0–3 FCP Portugais Amiens (R2)

US Lamorlaye (D1) 1–2 US Le Pays du Valois (N3)

US Auby (D1) 5–1 FC Pontpoint Ruraville (D1)

5–1 FC Pontpoint Ruraville (D1) ES Viry Noureuil (D3) 1–4 SC Abbeville (R2)

ES Caudry (R3) 2-4 FA Arras (R1)

FC Gauchy Grugies (D2) 0–5 Itancourt Neuville (R1)

US Saint-Pol-sur-Ternoise (R3) 6–0 US Guise (D1)

6–0 US Guise (D1) FC Lecelles Rosult (D1) 1–0 AFC Creil (R2)

1–0 AFC Creil (R2) US Choisy-au-Bac (R2) 0-0 (5-4 tab) Olympique Saint-Quentin (N3)

0-0 (5-4 tab) Olympique Saint-Quentin (N3) US Buire Hirson (R3) 1–4 US Camon (R1)

SC Saint-Just-en-Chaussée (R3) 0–2 AC Cambrai (R1)

ES Bully-les-Mines (R2) 2–2 (4-3 tab) IFC Soisson (R1)

2–2 (4-3 tab) IFC Soisson (R1) US Biaches Saint-Vaast (R3) 0–4 Entente Feignies Aulnoye FC (N2)

CS Avion (R2) 1–0 US Méru (R2)

1–0 US Méru (R2) RCF Salouël Saleux (R2) 0–0 (6-5 tab) US Noyelles-sous-Lens (R2)

0–0 (6-5 tab) US Noyelles-sous-Lens (R2) US Belleu (D2) 1–2 US Nogent-sur-Oise (R3)

AS Auneuil Football (D2) 0-4 FC Chambly Oise (N2)

FCJ Noyon (R3) 1–4 US Prémontré Saint-Gobain (R3)

Anzin Farc (D2) 2–1 ES Mouvaux (R3)

2–1 ES Mouvaux (R3) IC Croix Football (N3) 1-1 (4-3 tab) Valenciennes FC (National)

1-1 (4-3 tab) Valenciennes FC (National) US Pays de Cassel (N3) 1–1 (1-4 tab) Olympique Grande-Synthe (R1)

US Cysoing (R3) 0–2 US Téteghem (D1)

L’Eclair Neufchâtel-Hardelot (D1) 2–2 (4-1 tab) CA Trith Saint-Léger (D2)

2–2 (4-1 tab) CA Trith Saint-Léger (D2) ESD Isbergues (R3) 1–2 Racing Club Calais (R1)

US Bruay-La Buissière (R2) 0–1 US Tourcoing (R1)

US Esquelbecq (R2) 2–1 FC Dunkerque Malo (R2)

2–1 FC Dunkerque Malo (R2) SC Coquelles (R2) 2–1 Stade Orchies (R2)

2–1 Stade Orchies (R2) JS Desvres (D1) 0–1 US Pays de Saint-Omer (R1)

Ferrain Association Neuvilloise (R3) 0–2 Stade Béthune (R1)

FCC Calonne-Ricouart (R3) 0–1 OS Air-sur-la-Lys (R2)

Olympique Hénin Beaumont (R3) 1–1 (6-5 tab) Calais Beau Marais (R2)

1–1 (6-5 tab) Calais Beau Marais (R2) AS Sin-le-Noble (D1) 1–5 AS Steenvoorde (R1)

AS Etaples (R3) 1–5 FC Bondues (R1)

SC Aniche (D1) 4–5 ES Capelle Grande (D1)

AS Marck-en-Calaisis (R2) 0–2 Olympique Marcquois (R1)

JS Longuenesse (R2) 2–0 AS Dunkerque Sud (R3)

2–0 AS Dunkerque Sud (R3) RC Labourse (R3) 1–5 Wasquehal Football Club (N2)

US Lille Antillais (D3) 1–1 (3-4 tab) FC Loon-Plage (R2)

US Carvin Ruch (D3) 0–0 (3-4 tab) AS Beauvais Oise (N2)

Ligue Centre-Val de Loire :

AS Contres (R2) 1-1 (5-3 tab) Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2)

1-1 (5-3 tab) Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2) FC Lèves (D1) 0–4 US Orléans Loiret Football (National)

US Dampierre-en-Burly (R3) 0–6 FC Drouais (R1)

Saran FC (N3) 1-3 C’Chartres Football (N3)

US Châteauneuf-sur-Loire (R1) 0–1 Vineuil Sports (R1)

SC Malesherbois Football (D1) 0–5 Blois Foot 41 (N2)

US Yzeures Preuilly (R3) 0–4 Union Foot Touraine (N3)

US Le Poinçonnet (R3) 4–1 La Richelais Foot (R3)

4–1 La Richelais Foot (R3) FC Montlouis (N2) 1–0 Bourges FC (N2)

1–0 Bourges FC (N2) US Le Blanc (R2) 1–4 SO Romorantin-Lanthenay (N3)

O. Portugais Mehun-sur-Yevre (R2) 0–5 La Berrichonne de Châteauroux (National)

SC Azay-le-Rideau Cheille (R1) 1-1 (3-4 tab) Avoine Olympique Chinon Cinais (R1)

Ligue Bourgogne Franche-Comté :

Gueugnon FC (R1 Herbelin) 1-4 FC Montceau Bourgogne (R1 Herbelin)

Paray USC (R2 Bonglet) 2-2 (1-4 tab) Chalon FC (N3)

AS Châtenoy-le-Royal (R3 Idverde) 0-7 Dijon FCO (National)

Team Montceau Foot (R3 Idverde) 1-2 Sens FC (R1 Herbelin)

Quetigny AS (R2 Bonglet) 2-2 (5-3 tab) Mâcon FC (R3 Idverde)

2-2 (5-3 tab) Mâcon FC (R3 Idverde) St-Marcel FR (R1 Herbelin) 4-0 Digoin FCA (R2 Bonglet)

4-0 Digoin FCA (R2 Bonglet) AS Garchizy (R1 Herbelin) 1-0 Appoigny ES (R2 Bonglet)

1-0 Appoigny ES (R2 Bonglet) Sud Nivernaise 58 (D1) 1-6 Mâcon 71 (N3)

Longvic ALC (R2 Bonglet) 0-2 ASPTT Dijon (N3)

Bart FC (R2 Bonglet) 0-1 Is-Selongey Football (R1 Herbelin)

Courcelles-Montbéliard (D2) 0-2 Héricourt Haute Lizaine (R3 Idverde)

Audincourt AS (R1 Herbelin) 0-6 FC Sochaux-Montbéliard (National)

Villars l’Isle St-Maurice Blussans FC (R2 Bonglet) 2-1 St-Vit US (R2 Bonglet)

2-1 St-Vit US (R2 Bonglet) Doubs ES (R3 Idverde) 1-2 US Pont-de-Rolde Vermondans (R1 Herbelin)

Belfortaine ASM FC (N3) 1-0 FC Morteau Montlebon (R1 Herbelin)

1-0 FC Morteau Montlebon (R1 Herbelin) Lons RC (R2 Bonglet) 0-5 Pontarlier CA (N3)

Racing Besançon (N3) 3-2 Jura Dolois Football (N3)

3-2 Jura Dolois Football (N3) Seveux Motey FC (D2) 2-1 Beaune AS (R2 Bonglet)

Ligue Paris Ile-de-France :

ASF Le Perreux-sur-Marne (R2) 2–2 (1-4 tab) Paris 13 Atletico (National)

US Ivry Football (N3) 1–0 FC Versailles 78 (National)

1–0 FC Versailles 78 (National) FC Montfermeil (R2) 2–2 (1-4 tab) FC93 Bobigny Bagnolet Gagny (N2)

RC 78 Neauphle Pontchartrain (R3) 1–3 US Créteil Lusitanos (N2)

AC Paris 15 (R2) 0–1 JA Drancy (N3)

Atletico Bagnolet (D1) 0-0 (6-7 tab) Racing CFF (N3)

US Torcy (N3) 2–0 CS Brétigny Football (N3)

2–0 CS Brétigny Football (N3) ES Colombienne Foot (R1) 2–0 US Sénart Moissy (R2)

2–0 US Sénart Moissy (R2) Sainte-Geneviève-des-Bois FC (N3) 1-1 (3-4 tab) FC Mantois 78 (R1)

COM Bagneux (R3) – AAS Sarcelles (R1)

ESA Linas Montlhéry (N3) 6–1 FC Montrouge (R1)

6–1 FC Montrouge (R1) CA Vitry-sur-Seine (R2) 2–2 (4-5 tab) Montreuil-sous-Bois FC (R1)

AS Plaine Victoire Saint-Denis (D3) 1–9 Mitry Compans Goelly (R2)

Amicale Villeneuve-la-Garenne (R2) 1–0 ES Sartrouville (R2)

1–0 ES Sartrouville (R2) Cergy Pontoise FC (R2) 3–1 Houilles AC (R1)

3–1 Houilles AC (R1) Villemomble Sports (R2) 1–2 US Lusitanos Saint-Maur-des-Fossés (N2)

Olympique Adamois (R2) 0–4 FC Fleury 91 (National)

AS Ararat Issy-les-Moulineaux (R3) 0–1 FC Melun (R1)

ES Herblay (D1) 2–2 (3-5 tab) FCM Aubervilliers (N3)

Etoile Bobigny (D1) 2–1 CO Les Ulis (R1)

2–1 CO Les Ulis (R1) LSO Colombes (D1) 1–2 Saint-Michel FC 91 (R3)

FC Longjumeau (D2) 1–2 FC Argenteuil (R3)

Ligue Grand-Est :

FA Illkirch Graffenstaden (R1) 3–0 AS Sundhoffen (R1)

3–0 AS Sundhoffen (R1) AS Aspach-le-Haut (D1) 2–0 AS Ribeauvillé (R3)

2–0 AS Ribeauvillé (R3) Association Still Mutzig (R1) 2–0 ASL Koetzingue (R1)

2–0 ASL Koetzingue (R1) FC Bennwihr (D1) 1–4 US Raon-l’Etape (R1)

FC Geispolsheim (R2) 2-1 US Ittenheim (R3)

2-1 US Ittenheim (R3) SR Saint-Dié Kellermann (R1) 6–2 AS Illzach Modenheim (R1)

6–2 AS Illzach Modenheim (R1) FC Rossfeld (R3) 1–1 (3-4 tab) FC Hirtzfelden (R3)

AS Anatolie Mulhouse (D1) 1–1 (2-4 tab) US Wittenheim (R2)

FC Riedisheim (D1) 0–7 FC Mulhouse (N3)

AS Erstein (R2) 0–6 ASC Biesheim (N2)

Entente Neufgrange Siltzheim (D2) 0–3 US Sarre Union (R1)

AS Uhrwiller (D1) 1–1 (2-4 tab) Strasbourg FCOSK 06 (R1)

US Nousseviller (R2) 0–3 FC Freyming (R2)

FC Saverne (R3) 1–1 (4-3 tab) US Oberlauterbach (R2)

1–1 (4-3 tab) US Oberlauterbach (R2) AS Reding (R3) 1–2 Sarreguemines FC (R1)

CA Boulay (R2) 0–3 FCSR Haguenau (N2)

AS Ingwiller (R2) 1–2 FCE Schirrhein (R1)

FC Strasbourg Kronenbourg (R2) 2–0 FC Obermodern (R1)

2–0 FC Obermodern (R1) FC Drusenheim (R2) 3–4 US Forbach (R1)

AS Butten Diemeringen (R3) 0–3 SR Colmar FA (N2)

ES Golbey (R1) 0–3 SA Epinal (N2)

CA Boulay (R2) 0–4 FCSR Haguenau (N2) : 0-4

: 0-4 US Thionville Lusitanos (N2) 2–0 ES Rosselange Vitry (R2)

Bar-le-Duc FC (R2) 3–3 (5.4 t.a.b) Jarville JF (R1)

Ligue Occitanie :