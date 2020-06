Liga : l'Atlético de Madrid vient péniblement à bout de Valladolid

L'Atlético de Madrid a vécu une soirée compliquée mais réalise finalement une excellente opération lors de cette 30e journée de Liga. Lors de la réception de Valladolid, pourtant 15e du championnat, les Colchoneros ont fini par l’emporter 1-0 grâce à un but tardif de Vitolo (81e), et offert par la mauvaise sortie du gardien de but, José Antonio Caro.

Avant cela, la formation d'Hatem Ben Arfa, qui est encore resté sur le banc tout le match, avait bien résisté à des Madrilènes pas vraiment inspirés. Ce succès fait beaucoup de bien aux hommes de Diego Simeone, qui s'emparent de la 3e place de Liga, aux dépens de Séville, tenu en échec face au Barça hier.