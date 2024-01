Coupe d’Asie 2023 : la Corée du Sud miraculée contre l’Arabie saoudite

Cette Coupe d’Asie se poursuit avec la rencontre serrée entre l’Arabie saoudite et la Corée du Sud. Longtemps, les Saoudiens pensaient tenir la qualification en leurs mains grâce à l’ouverture du score signée Radif juste après le retour des vestiaires (46e). Seulement, Cho Gue-Sung est parvenu à égaliser au bout du temps additionnel (90e+9).

La suite après cette publicité

De nouveau mises dos à dos, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager durant la prolongation. Il a fallu passer par la terrible épreuve des tirs au but et c’est la Corée qui a fini par l’emporter (1-1, 4-2 t.a.b.) suite aux échecs d’Al Najei et Ghareeb. Vendredi prochain, les partenaires de Lee Kang-in affronteront donc l’Australie, vainqueur dimanche de l’Indonésie, à l’occasion des quarts de finale.