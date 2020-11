PL : Southampton résiste au retour d'Aston Villa dans un match fou !

Une affiche qui ne faisait pas rêver sur le papier, mais qui pouvait donner un match animé entre Aston Villa et Southampton pour la poursuite de cette 7e journée de Premier League. Dans cette rencontre, les surprenants Villans, 5e au coup d'envoi, allaient se faire bousculer d'entrée, encaissant même un but dès la 3e minute, par Vestergaard, finalement refusé pour un hors jeu. Mais cela n'était que partie remise pour le Danois, qui allait ouvrir le score un peu plus tard (0-1, 20e). Titulaire pour la première fois en championnat, Bertrand Traoré allait être contraint de sortir, blessé et remplacé par Trézéguet (29e).

Les coups durs s'enchainaient pour le club de Birmingham, d'autant que James Ward-Prowse doublait la mise peu après pour les visiteurs, d'un maître coup franc (0-2, 33e), avant de s'offrir un doublé juste avant la mi-temps, de la même manière (0-3, 45e). Danny Ings allait ensuite ajouter son petit but au festival offensif des Saints (0-4, 58e). C'est alors que le locaux tentaient un retour improbable, avec les buts de Tyrone Mings (1-4, 62e), d'Ollie Watkins (2-4, 90e+2) et de Jack Grealish (3-4, 90e+7). Mais une réaction finalement trop tardive. Avec cette victoire, l'équipe de Ralph Hasenhüttl monte sur le podium pendant qu'Aston Villa descend à la 6e position.