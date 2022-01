Arthur Cabral signe à la Fiorentina

Consolation. La Fiorentina, qui vient de perdre Dusan Vlahovic, vendu à la Juventus pour au minimum 81,6 M€ (plus 10 M€ de bonus), vient d'annoncer ce samedi la signature de l'attaquant brésilien Arthur Cabral (23 ans), qui portera le n°9 laissé vacant par le Serbe. « L'ACF Fiorentina annonce avoir définitivement acquis les droits sur les performances sportives du footballeur Arthur Mendonça Cabral du FC Bâle 1893 », précise le communiqué de la Viola publié pour l'occasion.

« Je crois que je n'ai jamais caché à quiconque que je veux écrire l'histoire avec le maillot de Bâle et, ensuite, si l'opération est bonne pour tout le monde, pourquoi pas jouer dans l'un des cinq principaux championnats européens et défendre les couleurs de la Seleção », nous avait récemment confié Arthur Cabral. Place à une nouvelle aventure pour le natif de Campina Grande, qui aura donc inscrit 65 buts et délivré 17 passes décisives en 106 apparitions sous le maillot du club suisse.