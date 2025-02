Tottenham : les folles coulisses du transfert de Mathys Tel

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Mathys Tel en prêt du Bayern Munich, sous réserve d’une autorisation internationale et d’un permis de travail. L’international français Espoirs rejoindra le Club en prêt jusqu’à la fin de la saison 2024/25 avec une option pour rendre le transfert permanent en été». Par le biais de cette officialisation survenue tardivement lundi soir, Tottenham a mis fin à l’un des plus longs feuilletons de ce mercato hivernal.

Car après de longues semaines d’hésitation, Mathys Tel a été convaincu par les Spurs pour un prêt avec une option d’achat fixée à 55 M€ + 5 de bonus ainsi qu’un contrat de six ans. Pourtant, Sky Sports a dévoilé les coulisses de ce transfert étonnant, puisque l’Espoir de 19 ans avait d’abord refusé le club londonien, malgré un accord entre les Spurs et le Bayern Munich, ainsi qu’un rendez-vous avec Daniel Levy. Mais aussi d’après L’Équipe, il s’agissait plutôt d’une pression au Bayern Munich plutôt que d’un réel refus, afin de montrer à ses dirigeants munichois qu’il ne voulait pas être guidé. «Il n’a pas eu le temps de jeu qu’il souhaitait ces derniers temps, et il est donc venu nous voir avec le désir de changer d’air. Nous avons maintenant mis en place un dispositif qui offre à Mathys, au Bayern et à Tottenham une excellente opportunité», expliquait le directeur sportif bavarois, Max Eberl.

Mathys Tel convaincu par Ange Postecoglou

Mais après plusieurs jours de silence et l’intérêt de nombreux clubs, dont Manchester United, Chelsea ou encore Arsenal, Mathys Tel s’est beaucoup questionné sur son avenir, lui qui souhaitait initialement rester en Bavière cet hiver. Mais un dernier rendez-vous dimanche soir avec Ange Postecoglou a convaincu Mathys Tel après plusieurs échanges sur son positionnement et son utilisation. L’Australien lui a fait part qu’il appréciait sa polyvalence et l’a convaincu que son profil ferait du mal à la Premier League.

Un long discours qui a convaincu l’Espoir français, bien décidé à rejoindre l’expérience en Angleterre. Pourtant, juste avant de rejoindre Londres, Chelsea a tenté de détourner le deal à la dernière minute, mais sans succès pour le club voisin. Juste avant sa visite médicale, Tel a même réussi à négocier une option d’achat non obligatoire à la fin de saison, et ce, à 23 heures. Un avenir bien maîtrisé, mais il faudra maintenant performer en Premier League et permettre à Tottenham de remonter la pente au classement.