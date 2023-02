OM - PSG : suivez l’avant-match du Classique en direct !

Interrogé au micro de Prime Video juste avant la rencontre, Christophe Galtier a rappelé les clés de ce choc au sommet, précisant notamment qu’il voulait s’appuyer sur la défaite en Coupe de France pour corriger le tir : «on a travaillé sur ce qu’il n’avait pas fonctionné, sur ce qui faut faire de différents, avoir une plus grande maîtrise technique et tactique pour éviter de subir la pression marseillaise. J’ai demandé aux défenseurs de mettre des longs ballons devant (rires), non on a travaillé sur le jeu court et les sorties de balle. On avait pas de profondeur lors du match de Coupe de France mais ce soir on a la présence de Kylian Mbappé et d’autres joueurs pour ça…»