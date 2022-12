CdM 2022, Croatie : Joško Gvardiol revient sur son duel avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Titulaire dans la charnière centrale de la Croatie aux côtés de Dejan Lovren, le défenseur du RB Leipzig Joško Gvardiol est l'une des belles révélations de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, durant laquelle l'équipe au damier n'a pas pu retrouver la finale, comme en 2018, avec sa défaite dans le dernier carré face à l'Argentine, qui jouera la France pour le sacre final. Manchester City est d'ailleurs prêt à doubler la concurrence pour tenter de s'adjuger le central de 20 ans.

Revenu sur son duel avec Lionel Messi durant la défaite croate (3-0), l'international aux 18 sélections (1 but) considère qu'il «est un joueur complètement différent quand il joue pour l'équipe nationale. (...) Mais il n'y a pas de joueur qui ne fasse pas d'erreurs, surtout en position défensive. Les erreurs font partie intégrante du sport et il y en aura sûrement d'autres. Je vais essayer d'en faire le moins possible», a-t-il déclaré en conférence de presse sur son face-à-face perdu face à La Pulga sur l'action du troisième but de l'Albiceleste, dans des propos récoltés par Mundo Deportivo.