La LFP annonce le passage à une Ligue 1 à 18 clubs

Le sujet avait été évoqué depuis plusieurs semaines. Certains prônaient la nécessité d’avoir une élite resserrée, au calendrier moins chargé. Et d’autres ont souligné le besoin d’avoir un championnat de Ligue 1 moins long à cause de la crise sanitaire et financière qui a entraîné de nombreuses pertes. Finalement, tout ce petit monde a obtenu gain de cause. Ce jeudi, l’assemblée générale de la Ligue vient d’adopter le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024.

La suite après cette publicité

« Réunie ce 3 juin, l'Assemblée Générale de la LFP a adopté à 97,28% des voix le passage à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023/2024. À l'issue de la saison 2022/2023, le changement de format sera opéré par 4 descentes de Ligue 1 et 2 montées en Ligue 2. Afin de maintenir le nombre de 20 clubs en Ligue 2, 4 descentes de Ligue 2 et 2 montées de National seront également effectuées au terme de la saison 2022/2023 », peut-on lire sur le communiqué publié par la LFP.

Une L1 à 18 clubs largement plébiscitée

Ce changement de format a été largement plébiscité par les clubs de l’élite puisque le « oui » a reçu environ 97% des votes. En Ligue 1, seul le FC Metz a voté contre selon RMC Sport. Enfin, en ce qui concerne la mise en place de ce nouveau format, la Ligue a donc confirmé que les rumeurs évoquées dans les médias étaient exactes : à savoir 4 descentes en L2 et 2 montées en L1 à l’issue de la saison 2022-2023.

À noter que la Ligue 2 ne passe pas encore 18 clubs et que la mise en place de ce nouveau format se fera de manière progressive. «En parallèle, la Ligue 2 devra poursuivre sa réflexion pour un éventuel passage à 18 clubs. À l'issue de cette phase de transition, soit en fin de saison 2023/2024, les modalités de montées et descentes entre les divisions reviendront à : 2 descentes + 1 barrage et 2 montées + 1 barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2. 2 descentes + 1 barrage et 2 montées + 1 barrage entre la Ligue 2 et le National (sauf si changement de format pour la Ligue 2 dans le futur).»