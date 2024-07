L’ASSE s’offre Augustine Boakye

Nouvelle recrue offensive du côté de l’AS Saint-Etienne. Quelques jours seulement après avoir officialisé l’arrivée de l’attaquant géorgien Zuriko Davitashvili en provenance de Bordeaux, les Verts ont annoncé une nouvelle recrue. L’attaquant ghanéen Augustine Boakye débarque en provenance de Wolfsberger en première division autrichienne.

Il signe un contrat de quatre ans plus une année en option. La saison dernière, il a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 30 matches. «Après la prolongation d’Aïmen Moueffek et les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old et Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye rejoint les Verts ! En provenance du Wolfsberger AC (Autriche), l’ailier ghanéen s’est engagé ce samedi avec l’ASSE jusqu’en 2028 avec une année supplémentaire en option», peut-on lire dans le communiqué du club.