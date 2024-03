L’incroyable anecdote de Souleymane Diawara sur Jean-Louis Gasset

Avant d’entraîner l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a connu un passage important aux Girondins de Bordeaux, en tant qu’adjoint de Laurent Blanc notamment. En 2007, il a côtoyé un certain Souleymane Diawara, titulaire en défense centrale à cette époque. Ce dernier a d’ailleurs évoqué une anecdote pour le journal La Provence qui l’a marqué.

«Il m’a convoqué dans son bureau au bout de deux-trois mois. Il me demandait ce qui allait, ce qui n’allait pas, ce que j’avais changé. Je lui ai tout expliqué sans mentir, que j’essayais de manger sainement, que je ne sortais plus le soir, que je me couchais tôt, ce qui était tout le contraire de moi», raconte dans un premier temps Souleymane Diawara. Ce à quoi le technicien bordelais lui avait rétorqué : «écoute-moi bien : tu vas vite reprendre ta vie de bâtard». Un conseil surprenant, que le joueur formé au Havre a fini par suivre. «Je suis redevenu moi-même, ça eu l’effet d’un déclic», a-t-il ajouté. Au final, Bordeaux terminera deuxième cette saison-là, avant de cette fois finir champion la suivante.

