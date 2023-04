São Paulo : une dette avoisinant les 105 millions d’euros à payer

La dette de São Paulo a atteint les 109,2 millions de reais brésiliens en cette fin d’année 2022 (soit 20 millions d’euros) à payer plusieurs hommes d’affaires brésiliens qui ont investi dans le club paulista. C’est ce que souligne le bilan financier publié par le club cette semaine. Selon le document officiel, les obligations «correspondent aux sommes à payer du fait de l’intermédiation dans l’acquisition des droits fédératifs et économiques des sportifs professionnels». L’intermédiation commerciale et la participation de tiers ont totalisé 59,6 millions de reais. Alors que l’intermédiation dans l’acquisition des droits fédératifs est de 49,6 millions de reais. Au total, ce sont 35 entreprises qui attendent toujours de recevoir les sommes dues.

La plus grosse dette, d’un montant de 7,4 millions de réais, est envers la société "Kirin Soccer SS Ltda", qui détient une partie des droits économiques du défenseur Arboleda et s’est également occupée de la carrière d’Hernanes. Par rapport à 2021, il y a eu une augmentation de 7,3 millions de réais de cette dette. Au cours de la seule dernière année, São Paulo doit de l’argent à 17 nouveaux entrepreneurs par rapport à l’année précédente. Malgré l’augmentation des obligations envers les agents et intermédiaires, le club affiche une réduction de son endettement global. Il y avait un excédent de 37,4 millions. La dette est passée de 642,4 millions de réais à 586,5 millions de réais (soit 105 millions d’euros), se rapprochant du niveau de 2020.

