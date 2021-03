Atlético - Real Madrid : les compositions du derby

La suite après cette publicité

La 26e journée de Liga offre un derby de Madrid entre l'Atlético et le Real qui s'annonce crucial dans la course au titre. A domicile, l'Atlético s'organise dans un 4-4-2 avec Jan Oblak comme dernier rempart derrière Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro et Mario Hermoso. Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar et Yannick Carrasco constituent l'entrejeu alors que Luis Suarez et Angel Correa sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 classique avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge peut compter sur Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Ferland Mendy. Casemiro est aligné en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, la ligne d'attaque est composée de Marco Asensio, Karim Benzema et Rodrygo Goes.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Atlético : Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Hermoso - Carrasco, Llorente, Koke, Lemar - Suarez, Correa

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Rodrygo