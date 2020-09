Liverpool présente son nouveau maillot third Nike

Passé cet été chez Nike après cinq saisons avec New Balance, Liverpool présente son nouveau maillot third pour la saison 2020/2021. Les Reds, qui débuteront la Premier League dès ce samedi 12 septembre avec une belle affiche contre Leeds, avaient déjà dévoilés leurs maillots domicile et extérieur.

Ce nouveau maillot third est inspiré par le Kop d'Anfield mais également un coloris noir/gris/rouge iconique de l'Air Max comme le raconte Scott Munson Vice Président de Nike Football : « On a exploré les traditions ancestrales du club et comment nous pouvions les ramener à la vie à travers la culture de la sneaker. On s'est donc inspiré de l'atmosphère du Kop d'Anfield lors des grands matches de coupes d'Europe mais aussi d'un coloris iconique de notre Air Max. On a combiné ces deux inspirations pour créer un troisième maillot qui offre du style. »

Ce maillot third des hommes de Jürgen Klopp arbore des damiers noir et gris sur le torse tandis que les épaules sont noires avec une séparation avec le bout gris des manches. On aperçoit aussi un col V blanc et du rouge sur le logo du Nike et l'emblème du club ainsi que sur les côtes. Le logo du sponsor maillot "Standard Chartered" est quant à lui blanc.

