Thomas Tuchel voit rouge, la presse italienne force pour le transfert d’Icardi à la Juventus

L'Italie réclame Icardi

La presse italienne veut à tout prix un transfert de Mauro Icardi à la Juventus. «Icardi et la Vielle Dame», titre ce matin La Gazzetta Dello Sport. Selon le journal au papier rose, le PSG est ouvert à un prêt, s’il y a une option de rachat obligatoire. Mais les priorités de la Juve pour l'avenir restent Dusan Vlahovic ou Scamacca. Tuttosport en rajoute une couche sur sa première page: «Juve, prend Icardi, il amènera 15 buts». Pour le média, l'Argentin de 28 ans a vécu des mois compliqués, mais entre-temps lors des deux derniers matches avec le PSG, il a inscrit 2 buts (5 cette saison). Le renard des surfaces résoudrait bon nombre des problèmes montrés par les Bianconeri devant le but en ce début de saison. Les dirigeants turinois sont persuadés qu'un accord avec les Parisiens est possible.

Le coup de coude de la discorde

Ce matin, les tabloïds anglais ne parlent que de la rencontre au sommet entre Liverpool et Chelsea, score du match : 2 buts partout. Mais les médias anglais parlent surtout du coup de coude de Sadio Mané sur Azpilicueta. «L’obscurité du coude» écrit le Daily Express. Pour ce mauvais geste, l’attaquant star de Liverpool a reçu un carton jaune. Il a été donné après seulement 15 secondes de jeu. Il s'agit du carton le plus précoce jamais enregistré dans un match de Premier League depuis 2006-07. Les joueurs de Chelsea ne s’imaginaient pas la même couleur. «Les Blues voient rouge», titre ce matin le Daily Mirror. Pour le Daily Star, c’est surtout Thomas Tuchel qui voit rouge. Quelque temps après cette faute, Sadio Mané ouvre le score. Son expulsion aurait pu changer toute la physionomie du match.

Confrontation au sommet entre Tuchel et Lukaku

Chelsea-Liverpool fait aussi les gros titres en Italie. «Tuchel sort Lukaku alors que de nombreux canonniers de Chelsea sont en panne» écrit le Corriere dello Sport sur sa première page. Pour rappel, Thomas Tuchel a choisi d’écarter son attaquant vedette pour ses propos dans les médias. Romelu Lukaku a présenté avoir des envies de départ, alors qu’il vient seulement d’arrivée. «Il a été plus rapide pour Lukaku de s’ennuyer à Chelsea et en Premier League que Zlatan au nouveau Milan», s’amuse le média italien. Bien sûr, cette polémique fait le tour de l’Angleterre ce lundi. «Confrontation», titre le Daily Mail. «Trop de Bruit» écrit The Guardian. Mais le coach des Blues a insisté en conférence de presse sur le fait que Lukaku a toujours un avenir à Chelsea, ajoutant : «C'est notre joueur, il restera notre joueur». Le Daily Telegraph rapporte que «Tuchel veut discuter avec Lukaku». Ils vont s’entretenir aujourd'hui pour mettre fin aux rumeurs selon le journal anglais.