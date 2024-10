Real Madrid : Andriy Lunin envoie un message à Thibault Courtois

Andriy Lunin a profité de la blessure de Thibault Courtois pour disputer la rencontre contre Lille dans les cages du Real Madrid (1-0), ce mercredi soir, en Ligue des champions. Bien qu’il n’ait pas réussi à garder sa cage inviolée, l’Ukrainien de 25 ans a réalisé une bonne prestation, retardant pendant longtemps l’échéance pour les Lillois. Au micro de Marca, Lunin a indiqué qu’il comptait saisir chaque opportunité qui se présentera à lui afin de gagner sa place en tant que titulaire, lui qui a récemment prolongé son contrat au Real jusqu’en 2030.

« Ma prolongation de contrat est un geste de confiance du club à mon égard. Depuis le premier jour, j’ai dit que c’était le club de mes rêves. Évidemment, personne ne vous donnera rien gratuitement et tout le monde a vu ce dont je suis capable. Je veux être le numéro un ici et je continuerai à me battre pour ma place avec le plus grand respect pour (Thibault) Courtois », a indiqué le portier ukrainien en zone mixte. Courtois est prévenu.