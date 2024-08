Nice prolonge Victor Orakpo

Déjà arrivé cet hiver des équipes de jeunes du Bayern Munich, Victor Orakpo (18 ans) va s’inscrire dans la durée du côté de Nice. L’attaquant nigérian a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec les Aiglons.

La suite après cette publicité

Sur ce début de saison, il est entré en jeu contre Auxerre (défaite 2-1) après avoir évolué la saison dernière avec la réserve. « Après quelques mois d’adaptation, j’ai pris mes marques et je me sens de mieux en mieux. J’ai beaucoup aimé la préparation et avec le coach, on communique beaucoup, je sais exactement ce qu’il attend de moi. Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Ça prouve que le Club compte sur moi et moi, je compte sur le Club pour progresser. Je veux apporter à l’équipe et rendre fiers les supporters», a-t-il expliqué dans un communiqué.