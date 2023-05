Borussia Dortmund - Mayence : les compositions sont là

La 34e journée de Bundesliga peut voir le Borussia Dortmund être champion. Leader, les Marsupiaux tenteront de battre Mayence au sein du Signal Iduna Park. L’équipe d’Edin Terzic s’articule en 4-3-3 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels et Julian Ryerson. Emre Can est placé comme sentinelle auprès de Julian Brandt et Raphaël Guerreiro. Devant, Donyell Malen et Karim Adeyemi occupent les ailes alors que Sébastien Haller se retrouve en pointe.

De leur côté, les joueurs de Bo Svensson s’établissent en 3-4-2-1 avec Finn Dahmen comme dernier rempart. Devant lui, Andreas Hanche-Olsen, Stefan Bell et Edimilson Fernandes occupent la défense tandis qu’Anthony Caci et Aaron Martin officient comme pistons. Le double pivot est tenu par Leandro Barreiro et Dominik Kohr. Devant, Karim Onisiwo est soutenu par Anton Stach et Lee Jae-Sung.

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Brandt, Can, Guerreiro - Malen, Haller, Adeyemi

Mayence : Dahmen - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - Caci, Barreiro, Kohr, Martin - Stach, Jae-Sung - Onisiwo