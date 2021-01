Real Madrid : les 5 choses que reprochent les fans à Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane est, une fois encore, sous le feu des critiques. Ce n'est pas nouveau : du côté de Madrid, il suffit d'une mauvaise prestation pour que tout soit très vite remis en question. Mais cette défaite face à l'Alcoyano (D3) en Coupe du Roi a vraiment du mal à passer. Le cas Martin Odegaard, joueur très apprécié en Espagne, est une nouvelle ombre au tableau du tacticien français, dont la gestion des jeunes joueurs commence à en agacer plus d'un.

Plus tôt cette semaine, le quotidien AS révélait les cinq reproches faits par les fans du Real Madrid à Zizou. Le premier élément qui ne plaît pas aux Merengues, ce sont les changements opérés par le Français en cours de rencontre. Trop tardifs pour les supporters, et souvent mal gérés, puisqu'il n'en utilise que deux voire trois généralement.

La gestion des jeunes, toujours au cœur du débat

Ensuite, la confiance accordée à certains de ses hommes forts, comme Marcelo ou Isco, agace les fans. Tout d'abord, parce que les joueurs en question ne sont pas/plus au niveau et handicapent souvent l'équipe, mais aussi parce que leur présence ferme les portes à des jeunes joueurs, à l'image du milieu de terrain Norvégien, dont l'exemple est cité par le média espagnol. Le manque de buts de l'équipe - dont il n'est pas totalement tenu pour responsable - inquiète aussi les fans.

Ils estiment que le Real Madrid doit être une machine à buts, et même si Zinedine Zidane n'a pas énormément d'atouts offensifs pour mettre les ballons au fond, son animation offensive n'aide pas. Autre point noir : la fragilité défensive globale des troupes de Zidane, qui peuvent être inquiétées par n'importe quel rival. Enfin, les ventes et les prêts de certains joueurs, dont beaucoup de jeunes, ne plaident pas en sa faveur. le média cite notamment le cas de Marcos Llorente, dont Zinedine Zidane s'est volontairement passé et qui brille à l'Atlético. Le Marseillais sait donc ce qui lui reste à faire...