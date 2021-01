Aston Villa : Dean Smith encense la recrue Morgan Sanson

La suite après cette publicité

Recruté par Aston Villa cet hiver à l’Olympique de Marseille contre 18 millions d’euros, Morgan Sanson pourrait découvrir la Premier League dès dimanche, alors que les Villans se déplacent sur la pelouse de Southampton demain (21h). Son entraîneur, Dean Smith a déclaré en conférence de presse qu’il serait dans le groupe, mais n’a pas précisé s’il serait titulaire ou sur le banc des remplaçants au coup d’envoi.

Le technicien anglais a également fait les louanges de sa recrue hivernale. «C'est un très bon technicien, il couvre très bien le terrain et il peut occuper trois postes au milieu de terrain». Alors qu’il évoluait la plupart du temps en tant que relayeur, ou milieu offensif en Ligue 1, il pourrait découvrir un rôle un peu plus défensif comme l’a laissé entendre Dean Smith.

Smith on Morgan Sanson: “He looks in a good place so he’s certainly available for the squad [to face Southampton].



“He’s a really good technician, he covers ground really well and he can fill three positions in midfield.”#SOUAVL pic.twitter.com/XtKcV87BUE