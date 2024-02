Betis : Luiz Henrique vendu à Botafogo

L’affaire était entendu depuis le post de John Textor sur ses réseaux sociaux. A 23 ans, le milieu de terrain Luiz Henrique est officiellement vendu à Botafogo par le Betis. Le Brésilien devient la recrue la plus chère de l’histoire du club carioca puisqu’il a coûté pas moins de 20 M€, bonus compris. Il a signé un contrat jusqu’en 2028.

«Le Real Betis Balompié et Botafogo ont trouvé un accord pour le transfert de Luiz Henrique au club de Rio de Janeiro. Le club est reconnaissant des services rendus par l’ailier brésilien au cours de la saison et demie qu’il a passée au Real Betis et lui souhaite bonne chance pour son avenir professionnel», indique le club andalou.