France : deux changements avant la rencontre face à l’Autriche ?

L’Euro 2024 va commencer dans quelques heures. Attendue au tournant avec le statut de favori en Allemagne, l’équipe de France n’aura pas le droit à l’erreur face à plusieurs grosses cylindrées qui pourraient leur poser des problèmes. Mais voilà, dans les grandes compétitions, la bande à Didier Deschamps sait y faire. Le sélectionneur français est d’ailleurs en train d’étudier le meilleur dispositif à aligner pour glaner un troisième sacre dans la compétition. Ainsi, les deux matches amicaux face au Luxembourg (3-0) et le Canada (0-0) ont permis de jauger les qualités et les défauts à gommer de son équipe.

La suite après cette publicité

Après avoir testé plusieurs joueurs, le coach de 55 ans s’apprête donc à faire quelques changements dans son onze et va choisir selon les derniers entraînements. En ce sens, L’Equipe nous informe ce vendredi qu’Adrien Rabiot et William Saliba étaient titulaires lors de la dernière mise en place tactique des Bleus. L’ancien Parisien était présent dans l’entrejeu aux côtés de N’Golo Kanté et Antoine Griezmann tandis que l’ex-Marseillais était aligné en charnière centrale dans un duo avec Dayot Upamecano. Reste désormais à savoir si Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga seront mis de côté pour la première rencontre de la France face à l’Autriche lundi (21h).