PSG : Luis Enrique évoque la perte d’influence de Bradley Barcola

Interrogé en conférence de presse sur la perte d’influence de Bradley Barcola au cours des dernières semaines, Luis Enrique a défendu son protégé. Avant d’accueillir l’Olympique Lyonnais, l’ancien club du joueur de 22 ans, le technicien espagnol a ainsi assuré que le collectif comptait plus à ses yeux que toutes autres considérations individuelles.

«Bradley a déjà été décisif. Vous le jugez décisif quand il marque mais le foot est bien plus complexe. Ce qui est important ce sont les 11 jours sur le terrain. Il faut une équipe qui attaque et qui défende. L’objectif est que l’équipe parvienne à gagner. Un joueur peut être clé sans marquer ou faire de passe décisive. Ce qui est important c’est que les 11 joueurs attaquent ou défendent ensemble. C’est l’objectif. Après qui gagne le prix du meilleur joueur, ce n’est pas important pour nous. Ce que je disais à Bradley et les autres joueurs en début de saison : dans l’équipe, qui marque, ça ne nous intéresse pas du tout».

