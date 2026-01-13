Guillermo Ochoa réagit à l’assassinat d’Alain Orsoni

Hier, la nouvelle a fait froid dans le dos. L’ancien président de l’AC Ajaccio, Alain Orsoni, a été abattu en Corse, alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère. Joueur de l’ACA de 2011 à 2014, le gardien mexicain Guillermo Ochoa (40 ans) a manifesté son émotion sur ses réseaux sociaux.

« La nouvelle m’a profondément bouleversé. Aujourd’hui, je dis adieu à Alain Orsoni, et surtout à un homme qui a compté pour moi. Alain a été bien plus qu’un président. Il a été un soutien, une présence, quelqu’un qui croyait en l’humain avant le joueur. Pendant mon passage à Ajaccio, il m’a tendu la main avec confiance, respect et loyauté. Je n’oublierai jamais cela. Au fil du temps, il est devenu un ami. Un homme vrai, passionné, engagé, qui portait son club et ses convictions avec force et courage. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’aimaient. Son absence laissera un vide immense. Repose en paix, Alain. Merci pour tout. Tu resteras à jamais dans mon cœur », a-t-il posté sur son compte Instagram.