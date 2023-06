Omar Daf est le nouvel entraîneur d’Amiens

On l’avait laissé sur le banc du DFCO avant d’être démis de ses fonctions en avril dernier. La mayonnaise n’ayant pas pris à Dijon, Omar Daf n’en reste pas moins un entraîneur avec des références dans l’antichambre de l’élite à l’image de ses quatre saisons réussis avec Sochaux entre 2018 et 2022. Libre, Amiens a senti le bon coup et a décidé de nommer le tacticien de 46 ans sur son banc ce mardi. Une information que nous étions en mesure de vous annoncer au début du mois.

Dans son communiqué, le club amiénois est rentré dans les détails de l’opération : «L’Amiens SC est heureux d’annoncer l’arrivée de son nouveau coach, Omar Daf pour les 2 prochaines saisons. Nous sommes ravis d’accueillir Omar Daf au sein de l’Amiens SC pour les 2 prochaines saisons avec une option d’1an. Pour succéder à Patrice Descamps au poste d’entraîneur, l’ASC a choisi d’accorder sa confiance à Omar Daf, ancien technicien de l’équipe première du FC Sochaux Montbéliard, puis du Dijon FCO. Fort de son expérience en tant que joueur professionnel et de sa passion pour le football, Omar apporte avec lui une expertise précieuse qui sera bénéfique pour notre équipe. Le tacticien âgé de 46 ans a connu une carrière en tant que défenseur, représentant avec brio les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal et ayant joué pour des clubs français. Son expérience sur le terrain, sa connaissance tactique et sa vision du jeu font de lui un atout précieux pour guider notre équipe vers de nouveaux succès. Nous souhaitons la bienvenue à Omar Daf et lui offrons tout notre soutien dans sa nouvelle mission.»

