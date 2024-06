OM : les premiers mots de Roberto De Zerbi

Les supporters phocéens peuvent exulter. Après avoir annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille a confirmé ce samedi «la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018», précise l’OM.

Un énorme coup confirmé pour Pablo Longoria et ses équipes puisque De Zerbi était l’un des entraîneurs les plus courtisés du moment après son passage convaincant du côté de Brighton, en Premier League. Arrivé en septembre 2022 pour prendre la suite de Graham Potter, le natif de Brescia a permis aux Seagulls de décrocher une 6e place en Premier League, meilleur classement de l’histoire du club, avant de les mener jusqu’en 8e de finale d’UEFA Europa League, en 2023-24. Cette saison, il avait terminé au 11e rang de Premier League en affrontant d’ailleurs l’OM lors de la phase de groupe de Ligue Europa.

Roberto De Zerbi a été convaincu par l’OM

Aujourd’hui à l’OM, Roberto De Zerbi (45 ans) a livré ses premiers mots en tant que manager. «Je suis très heureux de m’engager avec l’Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank (McCourt), Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant», a-t-il d’abord expliqué. La détermination de l’entraîneur italien pour cette nouvelle opportunité semble être sans faille. Que les supporters soient rassurés, Roberto De Zerbi est très motivé et voit les choses en grand pour son OM.

Avant de lâcher un joli message aux supporters phocéens. «J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite», a ajouté l’ex-coach des Seagulls. «Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l’OM», a d’ailleurs ajouté le propriétaire du club olympien, Frank McCourt. En tout cas, une chose est sûre : l’OM est désormais entre de bonnes mains avec un projet florissant et un entraîneur plus que jamais motivé à l’idée de réaliser de très grandes choses à Marseille.