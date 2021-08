Ligue 1 : après un scénario fou, l'OM renverse Montpellier

La suite après cette publicité

Cette première journée de Ligue 1 s'achevait à 20h45 par un choc entre le Montpellier HSC et l'Olympique de Marseille à la Mosson. Auteur d'un recrutement estival conséquent, l'OM était forcément attendu ce soir. Pour cette affiche, Olivier Dall'Oglio, qui devait composer avec les absences de Mamadou Sakho et Téji Savanier, optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Delort en pointe. De son côté, Jorge Sampaoli s'appuyait sur un 3-3-3-1 avec Payet en attaque. La formation phocéenne pensait bien ouvrir le score par Payet en début de match, mais l'arbitre refusait logiquement le but pour une position de hors-jeu du numéro dix olympien (4e). Les protégés de Sampaoli réalisaient une bonne entame et procuraient quelques frissons à la Mosson. Guendouzi puis Saliba rataient de peu la cible (21e, 22e). Malheureusement pour l'OM, le MHSC ouvrait le score sur sa première grosse opportunité. Sur la gauche, Delort distillait un centre vicieux entre les lignes dévié dans son propre but par Luan Peres (1-0, 30e). Quatre minutes plus tard, Gaëtan Laborde, d'une superbe frappe enroulée, surprenait un Steve Mandanda médusé (2-0, 34e).

Un scénario catastrophe pour les Marseillais qui accusaient le coup. Au retour des vestiaires, l'OM tentait de reprendre ses esprits et Payet voyait sa frappe bien repoussée par Bertaud (50e). Le portier héraultais se montrait une nouvelle fois en évidence sur une frappe pas suffisamment appuyée d'Ünder (61e). L'attaquant turc réduisait le score sept minutes plus tard. Suite à un superbe travail de De La Fuente côté gauche, le joueur prêté par l'AS Roma catapultait le cuir au fond des filets (2-1, 68e). Galvanisé par cette réduction du score, l'Olympique de Marseille recollait au score grâce à un superbe coup franc enveloppé de Payet (2-2, 75e). Cinq minutes plus tard, le numéro dix olympien permettait aux siens de prendre l'avantage. Bien servi par Gueye, Payet s'infiltrait dans la surface et, d'un petit enroulé, ajustait Bertaud (2-3, 80e). L'ambiance devenait électrique dans les tribunes et l'arbitre devait interrompre la rencontre, avant qu'elle ne reprenne. Après une partie haletante entre les deux équipes, l'OM lançait bien sa saison avec ce succès au bout du suspense.

