Uruguay : Marcelo Bielsa tacle ses remplaçants

Fin de l’aventure pour l’Uruguay. Après avoir sorti le Brésil en quart de finale de cette Copa America, la Celeste a été éliminée cette nuit aux portes de la finale face à la Colombie 1-0. Les Cafeteros ont pourtant joué une bonne partie du match en infériorité numérique, suite au rouge de Daniel Munoz mais les Urugayens n’ont pas su profiter de cette supériorité numérique. Après la fin du match, qui a été par ailleurs le théâtre d’un affrontement général en tribune entre joueurs de l’Uruguay et supporters colombiens, Marcelo Bielsa a pris la parole et n’a pas été tendre avec ses entrants. Selon lui, ils ne se sont pas mis au niveau des titulaires.

«Nous étions clairement en mesure de gagner ce match, mais c’est à moi de bien diriger l’équipe qui, de mon point de vue, était plus forte en termes d’individualité que l’adversaire» entame le technicien, déplorant les nombreux absents dans son effectif. «Quand on perd quelque chose, c’est une excuse, mais à un moment donné, nous avons dû faire de nombreuses adaptations. (Nahitan) Nández, (Ronald) Araujo, (Mathias) Olivera, (Matías) Viña, (Rodrigo) Betancur… Les remplaçants des joueurs que j’ai nommés n’étaient pas à la hauteur des joueurs qu’ils remplaçaient. Je porte une responsabilité particulière de ne pas avoir réussi, avec des joueurs capables de surpasser l’adversaire, à prendre l’avantage en première mi-temps et à profiter de la supériorité numérique en seconde.» La finale de la Copa America opposera l’Argentine à la Colombie dans la nuit de samedi à dimanche.