John Textor sème le doute et l'inquiétude à l'OL

La suite après cette publicité

Le 20 juin dernier, l’Olympique Lyonnais annonçait officiellement être en négociations exclusives avec l’homme d’affaires américain John Textor pour le rachat du club rhodanien. Pour rappel, des parts du club, détenues à 19,36 % par Pathé et 19,85 % par IDG Capital, avaient été mises en vente le 8 mars dernier. Depuis, le futur homme fort des Gones a donné une conférence le 21 juin et a dévoilé son plan pour l’OL quelques semaines plus tard dans les colonnes de L’Équipe.

Ensuite, plus de nouvelles. Dans son édition du jour, le quotidien sportif rappelle que Textor n’a toujours pas racheté l’OL. Un peu plus inquiétant, Textor n’a plus donné de nouvelles officielles depuis le 29 juillet dernier et n’a toujours pas payé le moindre centime pour acquérir le club cher à Jean-Michel Aulas. De quoi semer le doute chez les Gones, mais aussi au sein de certaines instances du football français puisque l’Américain a jusqu’au 30 septembre pour finaliser le rachat des septuples champions de France.

L’OL garde confiance malgré tout

Cependant, l’OL refuse de céder à la panique. Premièrement, la présence de Textor dans les tribunes du Groupama Stadium dimanche prochain pour le choc face au Paris Saint-Germain a d’ailleurs été annoncée par différents médias. Si cela se confirme, Textor aura sans doute des nouvelles fraîches à donner. Deuxièmement, JMA aurait des contacts quasi quotidiens avec l’Américain. À Lyon, la confiance règne donc malgré tout, en dépit des doutes évoqués ci-dessus.

En tout cas, c’est ce qu’il faut espérer, car L’Équipe indique que Textor chercherait toujours à boucler le financement du rachat. Enfin, le quotidien est revenu sur un détail qui a interpellé certains suiveurs de l’OL : l’absence de versement des 86 M€ promis par Textor, notamment pour renforcer l’équipe. Rien d’anormal a priori puisque cette somme ne peut pas être versée avant que le rachat ne soit finalisé. Si tout se passe comme prévu, ces 86 M€ ne seront pas versés avant le mois d’octobre, au minimum.