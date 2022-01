Serie A : l'Atalanta déroule à Udine, Naples se relance face à la Sampdoria

Cette saison de Serie A semble plus ouverte que jamais. Les deux Milan trustent les deux premières places, suivies par l'Atalanta Bergame et le Napoli se partagent les deux derniers spots qualificatifs pour la Ligue des Champions. Et à l'occasion de la 21ème journée de championnat, la DEA, meilleure équipe à l'extérieur, se déplaçait sur le terrain de l'Udinese (15e). Connu pour son football porté vers l'avant, les hommes de Gian Piero Gasperini n'ont fait qu'une bouchée des Bianconeri (6-2). Le match était déjà plié à la mi-temps grâce aux buts de Mario Pasalic (17e), Luis Muriel (22e) et Ruslan Malinovsky (43e). En seconde période, Luis Muriel inscrivant un doublé (76e) alors que Berat Djimsiti marquait contre son camp à l'heure de jeu (59e). En fin de match trois nouveaux buts seront inscrits par Maelhe (89e) et Pessina (92e). Molina (59e) et Beto (88e) réduisaient la marque dans le second acte pour le club d'Udine.

La suite après cette publicité

De son côté, le Napoli, auteur d'un match nul sur le terrain de la Juventus cette semaine, accueillait la Sampdoria de Gênes, qui restait sur une seule victoire lors de ses 6 dernières journées. Les Azzurri ont plus que contrôlé le ballon en première mi-temps (75% de possession). Les Napolitains croyaient même ouvrir le score sur un but du défenseur Juan Jesus mais la VAR a finalement signalé une position de hors-jeu (35e). Quelques minutes plus tard après un mauvais renvoi de la défense génoise, Andrea Petagna gratifiait le stade Diego Maradona vide d'un geste acrobatique spectaculaire pour ouvrir le score (42e). La première période avait également été marquée par la sortie sur blessure du futur joueur de Toronto en MLS, Lorenzo Insigne. Les joueurs de Luciano Spalletti revenaient à trois du dauphin, l'AC Milan.