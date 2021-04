PSG - Man City : Kevin De Bruyne touché aux ligaments

Lors de la demi-finale de FA Cup face à Chelsea, Manchester City n’a pas perdu que le match (1-0). Les Citizens ont aussi vu sortir sur blessure leur maître à joueur Kevin De Bruyne. Peu après le retour des vestiaires, le Belge avait quitté les siens après un choc à la cheville. Et à quelques jours des demi-finales de Ligue des Champions face au PSG, il semblerait que la blessure soit plus inquiétante que prévue.

Selon les informations du média belge HLN via son correspondant en Angleterre Kristof Terreur, les premiers examens ont confirmé que les ligaments de Kevin De Bruyne avaient été touchés. Sa cheville et sérieusement gonflé et Pep Guardiola a d’ailleurs semblé très inquiet en conférence de presse. D’ordinaire, ce genre de blessure peut prendre plusieurs semaines avant de guérir et à seulement 11 petits jours du choc face au PSG, tout Manchester City retient son souffle.