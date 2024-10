Arsenal : énorme coup dur pour Martin Odegaard

Absent des terrains depuis le 9 septembre dernier et une blessure lors d’un match de Ligue des Nations avec la Norvège, Martin Odegaard prend actuellement son mal en patience. Dernièrement, il semblait même inquiéter un peu du côté d’Arsenal puisque Mikel Arteta évoquait « des dégâts, en particulier au niveau d’un des ligaments de la cheville ». Et alors qu’on s’attendait à le revoir rapidement, sa blessure continue de traîner et il n’a pas été appelé pour le rassemblement de ce mois d’octobre.

Mais problème, son retour à la compétition n’est pas prévue pour tout de suite. Loin de là. En effet, selon les informations de la BBC, alors qu’Arsenal pensait le revoir rapidement, le milieu de 25 ans a rechuté et ne sera pas disponible avant le mois de décembre. Un énorme coup dur pour les Gunners qui perdent donc leur capitaine pendant encore de longues semaines…