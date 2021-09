Leeds-Liverpool : les compositions officielles

Alors que le Manchester United de Cristiano Ronaldo et le Chelsea de Romelu Lukaku ont respectivement gagné hier contre Newcastle (4-1) et Aston Villa (3-0), Liverpool peut recoller cet après-midi au duo de tête - avec 10 unités, soit 1 point de plus que Manchester City (9), mais pour cela il faudra battre le Leeds de Marcelo Bielsa à Elland Road, dans le cadre de la 4e journée de Premier League.

Si la Fédération brésilienne avait demandé à la FIFA de suspendre ses joueurs absents en sélection lors du dernier rassemblement, Jürgen Klopp peut finalement compter sur Alisson et Fabinho. Roberto Firmino, blessé, est remplacé par Diogo Jota en pointe. Transféré de Manchester United à Leeds en échange de 29,1 M€ le dernier jour du mercato, Daniel James débute, lui, sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Leeds : Meslier - Ayling, Llorente, Cooper, Firpo - Phillips - Raphinha, Dallas, Rodrigo, Harrison - Bamford

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Elliott - Salah, Jota, Mane

