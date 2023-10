PSG : Luis Enrique envoie un message clair à ses joueurs

Un large succès à l’extérieur, la trêve internationale puis un match à domicile. La dernière fois que le PSG avait vécu cela, il avait étrillé l’OL avant de se faire surprendre par Nice au Parc des Princes. En sera-t-il de même en octobre ? Partis en sélection après avoir étouffé le Stade Rennais, les joueurs de Luis Enrique accueillent Strasbourg samedi au Parc des Princes. Un match piège comme l’a exposé l’entraîneur espagnol en conférence de presse.

« En tant que joueur, je l’ai vécu. Aussi en tant qu’entraîneur. Je sais que les joueurs ont toujours une stimulation différente, très puissante quand ils vont jouer avec les sélections. Mais tu dois être en mesure de jouer même quand tu n’es pas motivé. C’est une caractéristique à avoir quand tu es une grande équipe. Surtout que c’est la L1 et le match suivant la Ligue des Champions. Le premier match est moins motivant que le deuxième. Je n’ai pas réussi à le faire la dernière fois, j’espère qu’on ne va pas répéter ce qu’il s’est passé. Mais c’est sûr qu’il y a encore ce risque demain », a-t-il lancé avec honnêteté.

Luis Enrique content de ses hommes

« Penser que le match contre Strasbourg est facile, c’est une erreur. Ce sera plus difficile que face au Milan. Contre Milan, je vais devoir calmer mes joueurs, là je vais devoir les motiver. Ce sera un adversaire motivé avec de jeunes joueurs de qualité », a-t-il prévenu. Plus calme face aux médias qu’il ne l’avait été avant la trêve internationale (d’ailleurs, le PSG a tenu à le sensibiliser aux interactions avec les journalistes), il a accepté le constat posé d’une équipe aux résultats inconstants. Même s’il assure être satisfait.

« Je pense qu’on peut le voir sur les résultats, ce ne sont pas les résultats attendus ou mérités selon moi. Il faut toujours tout améliorer, travailler sur tout, mais honnêtement je suis satisfait de ce que je vois. Même le match contre Newcastle j’en suis content. Je ne sais pas à quel niveau on se situe pour l’instant. Je suis optimiste et satisfait de ce que je vois. C’est ma réalité, et ce que je perçois », a-t-il assuré. Jusqu’à présent, son PSG n’a jamais aligné plus de deux victoires consécutives. La séquence qui arrive, avec les réceptions de Strasbourg puis de l’AC Milan, lui offre une chance d’y parvenir.