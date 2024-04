FC Barcelone - PSG : les compositions sont là

Suite des quarts de finale de la Ligue des Champions avec les matches retour. Battu 3-2 à l’aller, le Paris Saint-Germain se déplace en Espagne pour affronter le FC Barcelone. A domicile, les Catalans s’articulent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí et João Cancelo. Pedri, Frenkie de Jong et Ilkay Gündoğan constituent le milieu de terrain. En pointe, Robert Lewandowski prend place avec Lamine Yamal et Raphinha pour le soutenir.

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiennent le buteur Kylian Mbappé.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araújo, Cubarsí, João Cancelo - Gündoğan , De Jong, Pedri - Lamine, Lewandowski, Raphinha

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

