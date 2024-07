Amical : Monaco et le Cercle Bruges dos à dos

L’AS Monaco poursuivait sa préparation estivale ce samedi matin. Après une défaite face au Servette FC (0-1) lors du premier match la semaine dernière, la formation d’Adi Hütter affrontait cette fois le Cercle Bruges. Les deux équipes se sont quittés sur un match nul (1-1). Le club belge avait ouvert le score sur penalty avant que l’ancien du PSG Thilo Kehrer n’égalise.

Dans cette rencontre, le coach allemand a eu l’occasion de tester plusieurs joueurs et redonner du temps de jeu à certains joueurs de retour de vacances en proposant un onze à chaque période. Et après le match, il a semblé plutôt satisfait du contenu. «C’était un bon test, c’était important de jouer face à ce style d’équipe. On voulait les presser. On a fait quelques erreurs, mais c’était un bon test face à une équipe physique. Aujourd’hui, c’était plus physique que lors du premier match», a-t-il lancé.