Sporting Braga : QSI fait déjà débat...

Le 10 octobre dernier, le Sporting Braga annonçait officiellement l’entrée de Qatar Sports Investments dans son capital. Le géant qatari, propriétaire du Paris Saint-Germain, rachetait 21,67% des parts du club détenues jusqu’à présent à la société Olivedesportos. Patron de QSI, Nasser Al-Khelaïfi se félicitait de cet accord. « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel. »

Les supporters pas fans de QSI

De son côté, le président de Bgraga, Antonio Salvador, applaudissait également des deux mains l’arrivée de QSI. «Braga est ravi d’accueillir Qatar Sports Investment au sein du club. Nous pensons que c’est le meilleur actionnaire pour nous permettre d’accélérer notre croissance. L’expérience extraordinaire de QSI, nous apporter énormément de plus-value et nous aidera à concrétiser nos plans ambitieux». Cependant, cette nouvelle a rapidement fait jaser.

En effet, si QSI a fait du PSG une machine de guerre du football européen, les fans de Braga ne se sont pas réjouis à l’idée de voir leur club changer de dimension. À l’occasion du match de Ligue Europa disputé en Belgique contre l’Union Saint-Gilloise, les supporters de l’écurie portugaise avaient brandi en tribune une banderole explicite : « Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus ». Ambiance. Et ça ne s’est pas arrêté là.

L'UEFA sera attentive

Ancien candidat à la présidence du club, António Pedro Peixoto déclarait à O Jogo : « je ne veux que l’on soit champion à n’impute quel coût. Si mon club perd son identité, ses principes et ses valeurs, je préfère ne pas être champion. Mais si les investisseurs respectent les socios et leurs valeurs, on sera derrière eux. » Quelques jours auparavant, SAPO Desporto soulevait la question d’un éventuel conflit d’intérêts si Braga et le PSG venaient à disputer un jour la même compétition. Un point qui ne devrait pas trop inquiéter les Lusitaniens puisque le RB Leipzig et Salzbourg, détenus par Red Bull, jouent la Ligue des Champions.

Une chose est sûre, O Jogo affirme que l’UEFA sera tout de même attentive à l’influence de QSI. Car si les Qataris ne sont pas majoritaires, la crainte des observateurs est bien qu’ils pèsent bien plus que l’ancien actionnaire. « Les parts de QSI ne donneront pas au groupe le pouvoir de type catégorie A, comme le droit de véto. Seul le club aura ce droit », peut-on lire dans le journal lusitanien. Arrivés en sauveurs du PSG en 2011, les Qataris n’arrivent cette fois-ci pas en terrain conquis…