QSI débarque à Braga

La suite après cette publicité

L’idée germait depuis plusieurs années dans la tête des patrons qataris du Paris Saint-Germain. À l’instar du City Football Group, QSI souhaitait développer le modèle de « multi club », à savoir acheter une équipe phare et de multiples clubs satellites afin de se constituer une petite galaxie dans laquelle circulera tout un tas de joueurs. Eh bien après Eupen (Belgique), QSI vient de s’offrir des parts (minoritaires) du SC Braga au Portugal. L’annonce a été confirmée par l’entité lusitanienne.

« Le Sporting Clube de Braga Futebol, SAD informe - suite à ce qui a déjà été transmis à la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM) - avoir reçu une communication de Qatar Sports Investments concernant le rachat, par ce dernier, de la participation de l'actionnaire Olivedesportos SGPS , S.A.. Pour le partenariat long et fructueux et pour la confiance toujours placée dans la gestion et les décisions de l'administration, le Sporting Clube de Braga Futebol, SAD exprime publiquement sa gratitude à Olivedesportos SGPS, S.A. et sa direction, en vous souhaitant le meilleur pour les défis à venir. La Société accueille avec enthousiasme l'entrée de Qatar Sports Investments dans sa structure d'actionnariat, certaine que la capacité et l'expérience internationalement démontrées, dans les domaines les plus variés, constituent pour le Sporting Clube de Braga Futebol, SAD une valeur ajoutée, permettant de tirer parti de la croissance du marque et son expansion mondiale. Cette opération n'entraîne aucun changement dans la direction du Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, et la pleine autonomie de décision du Conseil nommé avec le soutien de l'actionnaire majoritaire Sporting Clube de Braga est préservée », peut-on lire sur le site officiel.

Braga dans la galaxie de QSI

Patron de QSI, Nasser Al-Khelaïfi a commenté cette acquisition. « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel. Le Portugal est un pays de football, disposant des supporters les plus passionnés du monde et d’un des meilleurs systèmes de formation de talents. Braga est une institution exemplaire du Portugal, avec une histoire, énormément d’ambition et une réputation d’excellence sur et en dehors du terrain. »

De son côté, le président de Braga, Antonio Salvador, s’est lui aussi félicité de cette nouvelle. « Braga est ravi d’accueillir Qatar Sports Investment au sein du club. Nous pensons que c’est le meilleur actionnaire pour nous permettre d’accélérer notre croissance. L’expérience extraordinaire de QSI, nous apporter énormément de plus-value et nous aidera à concrétiser nos plans ambitieux. C’est un grand jour pour le club, ses fans et notre ville. » Reste maintenant à savoir comment va évoluer ce nouveau partenariat.