PSG : Luis Campos a un objectif avec Gabriel Moscardo

Acheté par le Paris Saint-Germain au Corinthians en janvier 2024 en échange de 20 M€, mais arrivé en France durant l’été suivant, Gabriel Moscardo peine encore à percer sur le Vieux continent. Le milieu de terrain brésilien a été prêté à Reims puis à Braga, mais rêve toujours d’avoir sa chance au PSG. Dans un entretien accordé à Terra, l’ancien pensionnaire du Timão a indiqué qu’il était encore trop tôt pour lui de penser à un come-back au Brésil, avant de louer le soutien de Luis Campos.

La suite après cette publicité

« À mes yeux, il est encore trop tôt pour retourner au Brésil. Je suis parti à 18 ans avec un rêve pour l’Europe. Bien sûr, un jour, je reviendrai, mais j’ai encore cette vision que je peux encore apporter beaucoup en Europe, qui est un endroit où je pense que j’aurai beaucoup d’opportunités et que je pourrai les saisir. Bien sûr, je ne vois pas d’un mauvais œil le fait de retourner au Brésil. Le football brésilien est un football qui évolue beaucoup. Mais je pense toujours que ce n’est pas le moment. (…) C’est un gars (Luis Campos, ndlr) qui m’aide beaucoup, surtout au moment où j’ai eu mon accident. Il me disait qu’il allait m’engager et que j’étais bon. Il m’a toujours fait confiance à 100 %. Il est déjà venu me rendre visite, assister à des matchs. C’est vraiment un père pour moi. Je lui voue une grande affection et j’espère lui apporter beaucoup de joie. Il me dit : « l’objectif de ma carrière maintenant est de te faire réussir au PSG, de faire de toi l’un des meilleurs milieux de terrain du monde ». Alors, nous allons travailler pour cela ». Patience.