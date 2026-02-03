Une ancienne pépite du PSG recale Al-Ittihad

Parti libre du PSG à l’été 2025, Oumar Camara (19 ans) poursuit sa progression dans le championnat portugais, au Vitória Guimarães. Le natif d’Aubervilliers a inscrit quatre buts et a délivré deux passes décisives en 21 matchs et s’est même imposé comme un titulaire régulier, avec dix titularisations pour 17 apparitions en championnat. Il a également décroché la Coupe de la Ligue portugaise en janvier, contre Braga (2-1).

La suite après cette publicité

Sa première partie de saison réussie a suscité l’intérêt d’un club en particulier, Al-Ittihad. Selon RMC Sport, Camara a fait l’objet d’une offre de 13 millions d’euros du club de Djeddah. Une proposition rejetée par le joueur qui ne souhaite pas rejoindre la Saudi Pro League. Des clubs européens allemands étaient aussi intéressés par le profil de Camara, dont le contrat à Guimarães expire en 2029.