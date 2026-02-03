Le classement des top buteurs européens

Ce mardi, c’est déjà le dix-septième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Accroché samedi par le Bayern Munich avec Hambourg (2-2), Harry Kane a néanmoins marqué un nouveau but qui lui permet de rester le leader de ce classement avec 22 buts en 20 matches.

La suite après cette publicité

Toutefois, son principal concurrent maintient le rythme. Auteur d’un but précieux pour permettre au Real Madrid de l’emporter 2-1 contre le Rayo Vallecano, Kylian Mbappé s’est encore illustré. L’attaquant français affiche désormais un solide bilan de 22 buts en 21 matches. Le podium est complété par Erling Haaland. Pourtant en méforme, l’attaquant norvégien comptabilise 20 buts en 24 matches. Ce dimanche contre Tottenham avec Manchester City, il est resté muet dans un match nul 2-2.

La suite après cette publicité

Luis Suarez se rapproche du podium

Muet ce dimanche contre Tondela avec Benfica (0-0), Vangelis Pavlidis marque le pas. Au pied du podium, l’attaquant grec affiche 19 buts en 20 matches. C’est un peu mieux qu’Ayase Ueda qui arrive cinquième. L’attaquant japonais du Feyenoord continue de reculer au classement avec 18 buts en 20 matches. Il n’a rien pu faire ce dimanche lors de la lourde défaite de son équipe contre le PSV Eindhoven (3-0). Sixième avec les mêmes statistiques mais plus de minutes disputées, Luis Suarez maintient le tempo après un nouveau but pour le Sporting CP ce dimanche contre le CD Nacional (2-1).

Moins bonne dynamique pour Igor Thiago qui arrive septième avec 16 buts en 24 matches, mais n’a pas marqué malgré la victoire 1-0 de Brentford contre Aston Villa. C’est mieux en revanche pour Yanis Begraoui qui continue sa saison XXL du côté du Portugal. Le Marocain se retrouve désormais à 15 réalisations en 20 matches avec Estoril suite à un doublé contre Santa Clara (4-2). C’est mieux que Vedat Muriqi qui arrive neuvième avec un match disputé de plus. Le Kosovar a marqué ce lundi lors du large succès 4-1 de Majorque contre le Séville FC. Enfin, l’Ouzbek Eldor Shomurodov arrive au dixième rang avec 14 buts en 20 matches. Le joueur d’Istanbul Basaksehir a encore marqué samedi contre Rizespor (2-2).

La suite après cette publicité

Lautaro Martínez (Inter Milan), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Jesus Andres Ramirez Diaz (Nacional), Samu Aghehowa (FC Porto), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Paul Onuachu (Trabzonspor), Tawanda Maswanhise (Motherwell) échouent aux portes du top 10 avec 13 buts. Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suit à la onzième place avec les mêmes statistiques. Chris Bédia (Young Boys Berne), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Ferran Torres (FC Barcelone), Guus Til (PSV Eindhoven), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) et Luka Jović (AEK Athènes) suivent avec 12 buts.

Le classement des tops buteurs européens