Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le seizième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Harry Kane conserve la tête avec 21 buts en 19 matches. Toutefois, le buteur anglais est resté muet lors de la défaite du Bayern Munich contre Augsbourg (2-1).

Scénario bien différent en revanche pour Kylian Mbappé qui revient sur ses talons avec 21 buts en 20 matches. L’attaquant français s’est offert un doublé contre Villarreal (2-0) avec notamment une Panenka pour sublimer sa prestation. Le podium est complété par Erling Haaland avec 20 buts en 23 matches. Le Norvégien marque cependant le pas et baisse le rythme à l’image de cette nouvelle rencontre sans marquer contre Wolverhampton (2-0).

Les buteurs du Portugal brillent

Quatrième, Vangelis Pavlidis suit le tempo avec 19 buts en 19 matches. Contre Estrela Amadora, le buteur grec s’est offert un doublé lors d’un large succès 4-0. Il devance Ayase Ueda et ses 18 buts en 19 matches. L’attaquant japonais n’a pas marqué contre Heracles Almelo lors de la victoire de Feyenoord (4-2), avec un but refusé. Sixième, Luis Suárez suit avec 17 buts en 19 matches (1606 minutes disputées) avec son doublé avec le Sporting CP contre Arouca (2-1).

Battu par Nottingham Forest avec Brentford (2-0), Igor Thiago n’a pas marqué et reste bloqué à 16 buts en 21 matches. Huitième, Vedat Muriqi marque le pas après la lourde défaite de Majorque contre l’Atlético de Madrid (3-0) et affiche 14 buts en 20 matches. Neuvième, Ayoub El Kaabi maintient le cap grâce à ses 13 buts en 15 matches. Le Marocain a marqué le but de la victoire samedi pour l’Olympiakos contre Volos (1-0). Enfin, son compatriote Yanis Begraoui arrive dixième. L’ancien Toulousain brille avec Estoril où il affiche 13 buts en 19 matches. Il reste sur un doublé victorieux contre le Vitoria Guimarães (4-2).

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suit à la onzième place avec les mêmes statistiques. Chris Bédia (Young Boys Berne), Paul Onuachu (Trabzonspor), Samu Aghehowa (FC Porto), Jesus Andres Ramirez Diaz (Nacional), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Lautaro Martínez (Inter Milan) et Luka Jović (AEK Athènes) échouent aux portes du top 10 avec 12 buts. Anderson Talisca (Fenerbahçe), Joaquin Panichelli (Strasbourg), Ferran Torres (FC Barcelone), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Guus Til (PSV Eindhoven), Tawanda Maswanhise (Motherwell), Lawrence Shankland (Hearts), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) suivent avec 11 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens