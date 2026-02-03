PSG : Gabriel Moscardo a cru avoir un cancer

En janvier 2024, le Paris Saint-Germain officialisait l’arrivée du jeune milieu brésilien du Corinthians, Gabriel Moscardo. Mais rapidement après, le club de la capitale annonçait que le joueur allait être indisponible durant plusieurs mois en raison d’une blessure au pied. Aujourd’hui, Moscardo révèle que les médecins ont pensé au pire en décelant sa blessure.

«Je n’avais jamais ressenti aucune douleur. Je suis arrivé, on m’a fait passer une IRM et on a détecté un trou noir, c’était une absence d’os. Quand les médecins l’ont vu, ils ont pensé que c’était un cancer. Nous avons eu très peur, nous avons pensé que c’était une tumeur. Mais, Dieu merci, ce n’était pas le cas», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Terra.