Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

PSG : Gabriel Moscardo a cru avoir un cancer

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gabriel Moscardo avec Braga @Maxppp

En janvier 2024, le Paris Saint-Germain officialisait l’arrivée du jeune milieu brésilien du Corinthians, Gabriel Moscardo. Mais rapidement après, le club de la capitale annonçait que le joueur allait être indisponible durant plusieurs mois en raison d’une blessure au pied. Aujourd’hui, Moscardo révèle que les médecins ont pensé au pire en décelant sa blessure.

La suite après cette publicité

«Je n’avais jamais ressenti aucune douleur. Je suis arrivé, on m’a fait passer une IRM et on a détecté un trou noir, c’était une absence d’os. Quand les médecins l’ont vu, ils ont pensé que c’était un cancer. Nous avons eu très peur, nous avons pensé que c’était une tumeur. Mais, Dieu merci, ce n’était pas le cas», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Terra.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Braga
Gabriel Moscardo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Braga Logo Sporting Braga
Gabriel Moscardo Gabriel Moscardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier