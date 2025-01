FC Barcelone-Valence : les compositions officielles

La Barça sous pression en championnat. A l’occasion de la 21ème journée de la Liga, le FC Barcelone accueille Valence CF (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 21h) avec l’obligation de renouer avec la victoire car les Catalans, 3es avec 39 points, n’ont plus gagné depuis quatre matches en championnat et pointent à dix unités du Real Madrid et à six de l’Atlético. En face, Valence est en souffrance cette saison avec une 19e place et seulement 16 points au compteur mais le club Che vient de décrocher son troisième succès de la saison face à la Real Sociedad.

Pour ce match, Hansi Flick doit composer sans Martinez, Olmo, Ter Stegen et Pedri, malade et absent de dernière minute. Szczęsny débute dans la cage, malgré son match compliqué à Lisbonne en milieu de semaine, avec une défense composée de Koundé, Cubarsi, Garcia et Baldé. De Jong accompagne Casado et Fermin au milieu alors que devant Ferran Torres, préféré à Lewandowski, est soutenu par Raphinha et Yamal. Côté Valence, Carlos Corberan est privé de Mosquera (suspendu) mais aussi des blessés Caufriez, Correia et Rafa Mir. Il opte pour un 4-2-3-1 avec Mamardashvili dans le but. Tarrega et Gasiorowski forment la charnière avec Foulquier et Gaya sur les côtés. Pepelu et Guerra vont évoluer à la récupération alors que Rioja, Almeida et Lopez seront en soutien de Duro devant.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Szczęsny – Kounde, Garcia, Cubarsi, Baldé – Fermin, De Jong, Casado – Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Valence CF : Mamardashvili – Foulquier, Tarrega, Gasiorowski, Gaya – Pepelu, Guerra – Lopez, Almeida, Rioja – Duro.