Chelsea a ciblé plusieurs renforts pour son milieu de terrain

A l’instar de son mercato hivernal infernal vécu il y a quelques mois, l’été qu’attend Chelsea s’annonce tout aussi animé. Et il s’est d’ores et déjà bien activé depuis quelques jours avec les vente officialisées de Mateo Kovacic à Manchester City, N’Golo Kanté à Al-Ittihad, Ruben Loftus-Cheek à l’AC Milan et celle à venir de Mason Mount vers Manchester United. Des départs qui seront forcément remplacés. Dans cette optique, les Blues ont ciblé leur priorité estivale depuis de longues semaines : l’équatorien de Brighton Moisès Caicedo.

Déjà ciblé cet hiver, le joueur de 21 ans a fait l’objet d’une offre de 70 millions d’euros soumise par Chelsea mais qui a été rejetée par les Seagulls qui en réclament 115 millions d’euros d’après The Evening Standard. Selon la publication d’outre-Manche, les Blues seraient prêts à revenir à la charge en mettant 93 millions d’euros sur la table alors que le joueur serait plus que motivé à l’idée d’évoluer à Stamford Bridge la saison prochaine. Au cas où cette proposition ne venait à ne pas suffire, le board londonien a déjà ciblé plusieurs plans B. En effet, Gabri Veiga, milieu espagnol de 21 ans du Celta Vigo convoité par les meilleurs clubs du monde, figure également sur les tablettes de Chelsea. Les jeunes Belges Amadou Onana (Everton) et Roméo Lavia (Southampton) sont également dans le viseur du club de Todd Boehly qui a déjà sondé les deux milieux.

