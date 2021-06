EdF : Lloris raconte comment il a vécu le malaise d'Eriksen

Samedi dernier, Chrisitan Eriksen, le milieu de terrain danois, s'effrondrait, victime d'un malaise cardiaque. Forcément, toute la planète football a été touchée et a envoyé de la force et du soutien au joueur de l'Inter Milan et à sa famille. Ce lundi, Hugo Lloris, qui a évolué avec lui du côté de Tottenham, était en conférence de presse et a évoqué le sujet.

« On a pris connaissance des informations après l'entraînement et le temps de remonter au Château. Il y a eu beaucoup d'inquiétude et de stress également, même si on a été assez rapidement rassurés de son état. Ce sont des images qu'on ne veut pas voir. Encore moins sur un terrain. Il faut mettre en avant la personnalité des joueurs danois et finlandais et des supporters, parce que même si cet évènement aurait pu être plus dramatique, qu'il aurait pu finir d'une autre manière, ils ont su gérer cet évenement avec solidarité. On retient tout le soutien qu'a pu recevoir Christian. La chose la plus importante c'est de savoir qu'il est dans un bon état, dans un état stable. Il faut également féliciter toutes les personnes impliquées qui ont fait le nécessaire sur le terrain », a expliqué le capitaine des Bleus devant les médias.