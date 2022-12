Le FC Barcelone suit Mohammed Kudus

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à Tu Diràs, sur RAC1, Jordi Cruyff, le directeur sportif du Barça, est revenu sur l'actualité du club catalan et sur différents sujets. Au cours de la discussion, il a notamment révélé suivre Mohammed Kudus depuis de nombreux mois, international ghanéen déjà auteur de deux buts dans cette Coupe du Monde.

« Je l'ai vu jouer il y a un an et j'ai suivi sa carrière à l'Ajax. On n'en est pas au point de dire "le Barça aime ce joueur", loin de là. Mais c'est un joueur qui s'est fait remarquer par ses performances et ses buts en Coupe du Monde. Cela me frappe particulièrement à cause du débat aux Pays-Bas sur sa position, qu'il soit milieu de terrain avancé ou attaquant », a ainsi révélé le fils de Johan, confirmant une nouvelle fois les liens étroits existants entre le club Blaugrana et celui d'Amsterdam.