PL : West Ham enchaîne en écrasant Aston Villa

Sur la pelouse de Villa Park, Aston Villa (15e, 10 pts) accueillait West Ham (4e, 17 pts) ce dimanche après-midi pour le compte de la 10e journée de Premier League. Sur une série de trois défaites en championnat, les Villans devaient absolument se reprendre devant leur public, mais la tâche s'annonçait compliquée face à des Hammers invaincus depuis quatre rencontres (4 victoires) toutes compétitions confondues. Dès les premières minutes, les visiteurs prenaient l'avantage grâce à une réalisation de Johnson (7e, 0-1).

Les locaux revenaient après la demi-heure de jeu avec un but de Watkins (34e, 1-1) mais les hommes de David Moyes repassaient rapidement devant puisque Rice, passeur sur le premier but, marquait quatre minutes plus tard (38e, 1-2). En seconde période, l'affaire se compliquait pour l'AVFC avec l'expulsion de Konsa (50e), et les Hammers en profitaient avec d'autres buts de Fornals (80e, 1-3) et Bowen (84e, 1-4). Victorieux, West Ham confortait sa quatrième place au classement. Aston Villa restait quinzième.

